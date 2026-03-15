В Fire Point рассказали, чем украинская ракета FP-7 и ATACMS похожи и чем отличаются

Балистическая ракета FP-7 – это клон советской ракеты из комплекта С-400.

Украинская баллистическая ракета FP-7 является аналогом американской ракеты ATACMS, однако по цене она в 2,5 раза дешевле. Об этом соучредитель и главный конструктор оборонной компании Fire Point Денис Штилерман рассказал в интервью 24 Каналу.

По его словам, ракета FP-7 – это клон советской ракеты от С-400 и создана для того, "чтобы заполнять существующие пусковые установки".

"Все детали мы полностью изготавливаем сами, начиная с двигателей и заканчивая полетным контроллером. То есть она полностью зависит от наших производственных возможностей. Только боевую часть нам изготавливают на заказ", – сказал конструктор.

Видео дня

Штилерман объяснил, что причина высокой цены на оружие, в частности на баллистику, заключается в бюрократической нагрузке, "которая тяжелым бременем лежит на всей оборонной промышленности по всему миру".

"Boeing 747. От идеи до первого коммерческого полета – это 6 лет. Airbus А380. От идеи до первого коммерческого полета – 25 лет. Нужно иметь множество инженеров, юристов, менеджеров, которые будут заполнять никому не нужные бумаги, тестирование длится годами. Все это накладывается на себестоимость, и даже самое простое оружие становится очень дорогим", – говорит конструктор.

По его словам, наши власти приняли "очень правильное решение", переложив бюрократическую нагрузку на кодификацию дронов.

"Поэтому мы все кодифицируем как дроны. И FP-5, и FP-7 – это у нас дроны. Потому что у нас идет война, и нет времени кодифицировать все старыми методами", – сказал Штилерман.

Сравнивая FP-7 с ATACMS, он сказал, что украинская ракета в 2,5 раза дешевле, а дальность у них одинаковая – 300 километров.

"Она не такая компактная, как ATACMS, потому что это клон ракеты ПВО, но чтобы не проводить лишние испытания, ведь у нас есть то, что летает, то на этой базе мы делаем баллистическую ракету", - сказал конструктор.

Он добавил, что уже был полет ракеты FP-7, и сейчас испытания переходят на новый этап – ракеты будут использоваться уже для атак по врагу.

Баллистическая ракета FP-7: что известно

Как сообщал ранее УНИАН, в конце 2025 года в компании Fire Point заявили, что Украина может получить баллистику, которую российская ПВО не сможет перехватить. Главный конструктор компании Денис Штилерман тогда рассказывал, что FP‑7 создается как высокоскоростная ракета, которая должна соответствовать уровню комплексов класса С‑400. По его словам, ракета будет иметь сверхзвуковую скорость входа в цель, которая составит более 1200 метров в секунду. Благодаря этой возможности и использованию композитных материалов ее перехват российской ПВО будет маловероятен.

В конце февраля разработчик показал видео запусков ракеты FP-7. Также тогда были названы основные ее технические характеристики: высота полета – 65 км, максимальная полезная нагрузка (масса боевой части) – до 150 кг, максимальная скорость – 1500 м/с, максимальное время полета – 250 секунд.

Вас также могут заинтересовать новости: