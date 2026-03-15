Война в Иране и её экономические последствия могут стать ловушкой для Трампа, – The Guardian

Война против Ирана, которую ведет президент США Дональд Трамп, может иметь серьезные экономические последствия для американцев, в частности из-за резкого роста цен на нефть и топливо, что, в конечном итоге, приведет к поражению самого Трампа. Об этом говорится в материале британского издания The Guardian.

Издание отмечает, что Трамп, начиная операцию против Ирана, был уверен, что она будет такой же успешной, как захват венесуэльского диктатора Николаса Мадуро. И даже обстрелы Ираном Израиля и стран Персидского залива ничего не изменили в убеждении главы Белого дома.

Об этом свидетельствуют его заявления. Президент США писал в соцсетях, что краткосрочное подорожание нефти является "небольшой ценой за безопасность и мир" после устранения иранской ядерной угрозы. Он также подчеркивал, что американская экономика способна выдержать такие колебания.

Автор пишет, что США, возможно, лучше всех среди развитых экономик защищены от резкого роста цен на энергоносители, ведь там большую роль играет природный газ, внутренняя цена на который не так чувствительна к колебаниям на мировых рынках, как цена на нефть.

"Но каким бы сильным ни казался Трамп сейчас, он все же может потерпеть поражение. Речь идет не о военном поражении от того, что осталось от иранских вооруженных сил. Ему грозит поражение от единственной силы, которая когда-либо могла остановить американские военные авантюры, – сопротивления американской общественности", – пишет автор.

По его словам, война против Ирана с самого начала была крайне непопулярной, и это "редкий случай для страны, где обычно поддерживают отправку молодежи на войну даже по сомнительным основаниям". А экономические последствия этой операции, утверждает он, "вряд ли повысят популярность этого конфликта в будущем".

Цена на нефть может ударить по США

В статье говорится, что даже энергетическая самодостаточность США не может полностью защитить страну от глобального ценового шока. Хотя импорт нефти в Соединенные Штаты значительно снизился благодаря росту внутренней добычи, стоимость топлива определяется мировыми рынками.

В настоящее время цены на бензин в стране уже превысили 3,5 доллара за галлон, и это самый высокий показатель с момента вступления Трампа в должность. По прогнозам правительства, к уровню 2025 года цены могут вернуться только осенью 2027-го, тогда как дизель будет оставаться дороже довоенного уровня как минимум до конца следующего года.

"Транспортные компании в основном переложат более высокие расходы на клиентов. Фермеры, которые столкнутся с ростом цен на топливо и удобрения, также заложат их в стоимость продуктов питания. Ритейлеры и авиакомпании тоже пострадают от роста расходов на топливо", – объясняет автор статьи.

Это, пишет он, отразится на мартовских данных по инфляции, которая в феврале стабилизировалась на уровне роста 2,4% в годовом исчислении. И все это будет мешать Федеральной резервной системе снижать процентные ставки. Между тем дорогой бензин на заправках, вероятно, ударит по продажам любимых американцами внедорожников. В конечном итоге все это больно ударит по рейтингам Трампа.

Трамп делает все возможное, чтобы снизить цены на нефть

В материале говорится, что президент США понимает эти риски, поэтому делает все возможное, чтобы снизить цены на нефть. Администрация представила план страхования танкеров и их сопровождения через пролив. Она также смягчила санкции в отношении части российского нефтяного экспорта и рассматривает способы расширения добычи нефти в Венесуэле, чтобы компенсировать возможный дефицит поставок.

"Но чтобы обратить вспять самый большой скачок цен на нефть за более чем три десятилетия, этого будет недостаточно. Либо война должна закончиться, либо США должны настолько ослабить возможности Ирана, чтобы страна больше не могла угрожать нефтяным танкерам, проходящим через Ормузский пролив", – утверждается в статье.

Судя по публичным заявлениям, Трамп верит, что может добиться "безусловной капитуляции" Тегерана и что война "практически завершена". Однако, отмечается, можно разрушить страну авиаударами и все равно не выиграть войну в долгосрочной перспективе. Ведь ни Корпус стражей Исламской революции, ни "Басидж" просто так не сложат оружие.

The Guardian предполагает, что Трамп может отказаться от требования "безусловной капитуляции", придумать альтернативные основания для объявления победы и вернуть свою флотилию домой, но это вряд ли будет выглядеть убедительно. Или же он может направить наземные войска или продолжить бомбардировки.

"Ни один из этих подходов не является быстрым, а это означает, что экономическая боль от этой войны, скорее всего, затянется. И Трамп может понять, что, каким бы легким ни было захватывание Мадуро, "обезглавливание" соперников США не обязательно является выигрышной стратегией во всем мире", – заключает автор.

Как сообщал ранее УНИАН, Трамп отказался заключать соглашение о прекращении огня с Ираном. "Я не хочу этого делать, потому что условия пока недостаточно хорошие", – подчеркнул он в разговоре с журналистами. Президент отказался конкретизировать требования США, в то же время он подтвердил, что фундаментальной частью любых будущих договоренностей должен стать полный и абсолютный отказ Ирана от ядерных амбиций. Трамп настаивает, что любые окончательные условия должны быть "крайне надежными" и "очень четкими".

По мнению сенатора-демократа от штата Коннектикут Криса Мерфи, Трамп утратил контроль над войной с Ираном. По его словам, он сильно просчитался в оценке способности Ирана нанести ответный удар, в результате чего "регион погрузился в хаос". Сенатор считает, что если Ормузский пролив останется закрытым, это приведет к глобальной рецессии, и, "возможно, уже слишком поздно".

