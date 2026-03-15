'Одни гребут за всех': Верес рассказал о подразделениях-'иждивенцах'

По его мнению, проблема в командирах.

В эффективности украинских боевых подразделений и их результатах есть разница, которая должна отражаться на системе поощрений и наказаний. Об этом в интервью "Суспильному" сказал Кирилл Верес, командир 20-й отдельной бригады беспилотных систем "К-2", полковник Вооруженных сил Украины, Герой Украины.

Отвечая на вопрос о стратегической цели в 50 тысяч убитых российских оккупантов за месяц, он отметил, что это возможно. По мнению военнослужащего, в этом вопросе должна быть система поощрений. И всегда, когда есть система поощрений, должна быть и равноценная система наказаний.

"Если мы за что-то хорошее премируем командиров, повышаем (в звании) – то есть подразделения, которые в рейтингах ничего не делают, к сожалению. Если у нас сейчас в силах обороны условно 350 подразделений – это не секрет, так говорил министр обороны, – которые уничтожают условно 30 тысяч военнослужащих противника, то 80% всех потерь противнику наносят первые 50 подразделений", – сказал Верес.

"Одни гребут за всех"

То есть, по его словам, получается, что "одни гребут за всех", и это неправильно. В то же время другие, говорит военный, тоже воюют.

"Почему наше командование ставит мне планки: 500 (пораженных оккупантов в месяц) – мало, 600 – мало, 700 – мало, 800 – мало. Мне уже говорят, что и 1000 – мало! Надо убивать больше, Кирилл, надо уничтожать больше. Я это и сам понимаю, я и сам говорю… Вот у меня на сегодняшний день цель – полторы тысячи. Желание и мечта, чтобы наша бригада уничтожала 1500 (человек) противника, "200" и "300", – рассказал Верес.

Подразделения-"иждивенцы"

Военнослужащий задал вопрос, почему его команда пытается масштабироваться и делать больше, а есть подразделения, которые он называет "иждивенцами".

"Не в обиду солдатам… Бойцы одинаковые везде. В любой ТРО-шной бригаде, в любой механизированной, беспилотной. Из одного населенного пункта, из Киева, из Киевской области, из Львова, из Львовской области. Одинаковые люди. Тогда, наверное, проблема в командирах", – сказал командир.

Он возмутился, что одна бригада должна уничтожать 100-200, тысячу, три тысячи оккупантов, а другая бригада не может убить 15.

Ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин заявил, что российские оккупанты усиливают группировку войск на юге Украины. Враг планирует привлечь новые силы уже в апреле.

В частности, на Гуляйпольское направление недавно была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота России. Волошин отметил, что это подразделение уже пыталось атаковать украинские позиции, но безуспешно.

