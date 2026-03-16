Как правильно хранить авокадо, чтобы оно не потемнело: эксперт поделилась хитростью

Авокадо - довольно универсальный продукт, который можно использовать во многих блюдах.

Хотя выбрать авокадо идеальной спелости - нелегкая задача, его хранение порой может оказаться еще сложнее. Как отметила производитель авокадо и член Калифорнийской комиссии по авокадо Морин Коттингем, твердые авокадо следует хранить на кухонной столешнице, как можно дальше от прямых солнечных лучей, чтобы они могли созревать естественным образом, пишет Eating Well.

По ее словам, авокадо также можно положить в бумажный пакет вместе с бананом, яблоком или киви, чтобы ускорить процесс. Когда плоды созреют, эксперт советует переложить их в холодильник.

Если говорить о хранении разрезанного пополам авокадо, то Коттингем подчеркнула:

"Самая большая проблема заключается в том, чтобы предотвратить потемнение или окисление открытой мякоти, которое происходит, когда плод контактирует с воздухом".

Поэтому стоит оставить косточку на месте, смазать срез соком лайма или лимона, а также плотно завернуть все в полиэтиленовую пленку.

"Главное в хранении авокадо - ограничить контакт с воздухом, ведь именно кислород вызывает потемнение плодов", - объяснила Коттингем.

Другие советы экспертов

