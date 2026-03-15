Пьет кофе и не может жить без мобильного телефона: 103-летняя жительница Хмельницкой области рассказала о своих мечтах

Она помнит вкус хлеба с опилками, но не утратила жизнелюбия, каждый день идя в ногу со временем.

Человеческая жизнь – это книга, где каждая глава заслуживает отдельного внимания, особенно когда эта книга насчитывает более ста страниц. Некоторые люди становятся живой историей, сочетая в себе память о прошлых трагедиях и искренний интерес к современному технологическому миру. Так, 103-летняя жительница Хмельницкой области рассказала, что не представляет жизни без мобильного телефона, и поделилась своими мечтами в сюжете"Суспильного".

Пелагея Качка из села Михнов родилась еще в 1922 году. Ее детство закончилось слишком рано – всего четыре класса школы, а дальше тяжелый труд и борьба за выживание, рассказывается в эпизоде.

Женщина рассказала, что самым страшным воспоминанием остался Голодомор, унесший жизни ее бабушки и младшей сестры. Семья выжила только благодаря остаткам прошлогоднего картофеля, который чудом удалось сохранить.

В 20-летнем возрасте женщину ждало новое испытание – депортация в Германию на принудительные работы. Именно там, на заводе, где изготавливали детали, появилась ее необычная для того времени привычка. Несмотря на ужасный рацион из супа из брюквы и хлеба с опилками, рабочим давали кофе. Этот напиток стал для Пелагеи символом бодрости, который она пронесла через десятилетия. Сегодня ее утро невозможно представить без чашечки ароматного напитка, рассказывает долгожительница.

После войны женщина вернулась в родную деревню, где посвятила себя работе на свиноферме и воспитанию пятерых детей. Несмотря на статус "Матери-героини", Пелагея работала до 70 лет, демонстрируя невероятную выносливость. Сегодня ее семья – это настоящее дерево жизни: пятеро детей, семеро внуков, девять правнуков и один праправнук.

Несмотря на почтенный возраст, Пелагея остается современной. Она отметила, что мобильный телефон для нее – это не просто гаджет, а средство связи с большим миром и близкими людьми.

Однако цифровые технологии не могут заменить настоящую встречу с родными, поэтому женщина поделилась своей главной мечтой:

"Мечтаю о том, чтобы закончилась война и съехались все мои дети"

Изменения в пенсионном фонде

Ранее УНИАН писал, что пенсионеры в возрасте старше 80 лет могут получить ежемесячную надбавку к пенсии в размере 1038 гривен. Эта выплата назначается одиноким лицам, которые получают пенсию по возрасту или за выслугу лет и по состоянию здоровья нуждаются в постоянном постороннем уходе. Для оформления помощи необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заключением врачебно-консультативной комиссии, подтверждающим необходимость помощи.

Добавим, что пенсионеры, проживающие на временно оккупированных территориях или за рубежом, обязаны проходить ежегодную идентификацию до 31 декабря. Эта процедура необходима для подтверждения того, что лицо живо и не получает пенсионных выплат от других государств, в частности от страны-агрессора. Пройти проверку можно лично в отделении Пенсионного фонда или Ощадбанка, через электронный кабинет ПФУ с использованием "Дія.Підпис" или с помощью видеоконференцсвязи.

