Российские войска продвинулись по трем направлениям: в DeepState раскрыли подробности

Наступление противника зафиксировано в Луганской, Харьковской и Запорожской областях.

Российские войска за последние сутки продвинулись в трех областях. Об этом сообщил украинский аналитический мониторинговый ресурс DeepState.

Согласно его данным, враг добился успеха на Купянском направлении вблизи населенного пункта Песчаное Харьковской области.

Кроме того, продвижение российских войск аналитики зафиксировали возле села Макеевка Луганской области на Лиманском направлении и возле села Загирное Запорожской области на Гуляйпольском направлении.

Как сообщал ранее УНИАН, армия РФ пытается полностью захватить Гришино в Донецкой области, однако, по словам военных, наши подразделения удерживают определенные рубежи, проводят активные поисково-ударные действия в Гришино и срывают попытки противника оккупировать населенный пункт.

Также известно, что РФ перебрасывает морпехов на юг. Как рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин, на Гуляйпольское направление недавно была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ, и это подразделение уже пыталось атаковать украинские позиции, но безуспешно.

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, на Запорожском направлении сейчас наиболее напряженная обстановка. Там российская армия сосредотачивает значительное количество сил и средств.

