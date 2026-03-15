Ушла эпоха: Россия практически перестала терять танки на фронте, - OSINT

Бронетанковых штурмов больше нет, теперь россияне ходят в атаку без поддержки бронетехники.

Россия практически перестала терять танки на фронте, что, вероятно, связано с окончательным отказом от их применения в штурмовых действиях. Об этом в соцсети X пишет OSINT-исследователь Ричард Верекер.

По его подсчетам на основе доступных в сети фото и видео, в январе оккупанты потеряли 14 танков, в феврале – лишь 5 единиц. Для сравнения, в марте 2022 года Россия потеряла 278 танков (месячный максимум за время войны). В последующие месяцы потери всегда измерялись десятками или даже сотнями. Лишь во второй половине 2025 года они опустились до уровня 27-41 в месяц.

"Я не знаю, почему цифры так сильно упали, но частью этого может быть сочетание изменения тактики на поле боя и, возможно, меньшего количества распространяющихся фотографий, поскольку внимание перемещается на Иран", – пишет аналитик.

Видео дня

Вместе с тем Верекер констатирует, что из списка потерь полностью исчезли новые танки Т-90. В последний раз их уничтожение фиксировалось три месяца назад.

Как писал УНИАН, с конца прошлого года потери России убитыми и тяжело ранеными начали стабильно превышать количество завербованных. Это лишило Россию возможности наращивать свою армейскую группировку на фронте.

Также мы писали, что в последние дни резко возросло количество уничтоженных российских артиллерийских систем, что может быть связано с появлением новых украинских дронов, способных действовать на большом расстоянии. По словам военного эксперта Павла Нарожного, Силы обороны могли сменить приоритеты и сосредоточиться на охоте за артиллерией, тогда как раньше основной целью была российская логистика.

