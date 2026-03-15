В Германии сократилось количество беженцев: коснулось ли это украинцев

В Германии снизилось количество беженцев, при этом граждане Украины по прежнему остаются доминирующей группой. Об этом сообщили в правительстве ФРГ, отвечая на парламентский запрос, пишет DW.

Так, по данным правительства, по состоянию на 31 декабря 2025 года в стране проживало около 3,53 млн просителей убежища. Годом ранее такиих людей было примерно на 17 тысяч больше – 3,54 млн.

Власти объясняют такое снижение тем, что в 2025 году больше беженцев умерли, уехали из страны, были депортированы или получили гражданство.

Из общего количества беженцкв примерно 1,33 млн составили украинцы, и еще почти 707 тысяч человек признаны беженцами по Женевской конвенции.

Как отметила эксперт партии "Левые" по внутренней политике Клара Бюнгер, это негативная тенденция. "Все меньше людей, нуждающихся в защите, пересекают сильно укрепленные внешние границы ЕС", - говорит она.

Украинские беженцы в Германии

Осенью 2025 года, после того как правительство Украины разрешило покидать страну молодым людям до 22 лет, в Германию въехало значительно больше украинских мужчин этой возрастной группы по сравнению с предыдущим годом. Так, по данным федерального правительства, в сентябре был задокументирован въезд 30 882 граждан Украины, треть из них составляли молодые мужчины. Однако в последующие месяцы вплоть до декабря доля въезжающих в Германию молодых украинцев снижалась, отметили в правительстве ФРГ.

По данным Федерального ведомства по миграции и беженцам (BAMF), по состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находились около 1,34 млн человек, въехавших в связи с войной в Украине. Среди них - 349 520 мужчин и 500 393 женщины в возрасте от 18 до 63 лет. Годом ранее в этой возрастной группе было зарегистрировано 297 660 мужчин - таким образом, их число выросло за год примерно на 52 000. При этом число женщин того же возраста за тот же период увеличилось менее чем на 24 000.

Украинцев, ставших беженцами из-за полномасштабного российского вторжения, принимают в ЕС по упрощенной процедуре - без необходимости подавать заявление с просьбой о предоставлении убежища, а также сразу дают разрешение на работу. Эта схема действует до марта 2027 года.

В странах-членах Европейского Союза более 4,3 миллиона граждан Украины имеют временную защиту, срок действия которой должен истечь в марте 2027 года.

Больше всего украинцев с таким статусом в настоящее время находится в трех странах: Германии - 1 млн 260 тыс. 230 человек; Польше - 965 990 человек; Чехии - 397 185 человек.

