В администрации Трампа назвали возможные сроки войны с Ираном и попросили американцев потерпеть

Представитель Белого дома заявил, что "мировая экономика переживет значительные положительные изменения", как только война закончится.

Война США с Ираном продлится от четырех до шести недель, но окончательное решение о ее завершении должен принимать президент Соединенных Штатов Дональд Трамп. Об этом заявил глава Национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт на канале CBS, пишет Bloomberg.

Отмечается, что он и еще некоторые чиновники обратились к американцам с просьбой потерпеть из-за роста цен на энергоносители. Хассетт отметил, что цель устранения Ирана как угрозы на Ближнем Востоке того стоит. Он также сказал, что США опережают график войны и ожидают, что "мировая экономика переживет большие положительные потрясения, как только это закончится".

По словам министра энергетики Криса Райта, война может продлиться еще несколько недель.

"Я думаю, что этот конфликт точно завершится в течение следующих нескольких недель, возможно, даже раньше. И после этого мы увидим возобновление поставок и снижение цен", – сказал он.

Райт также рассказал, что он вел переговоры с другими странами о том, чтобы они направили военные корабли для обеспечения проходимости Ормузского пролива, о чем накануне говорил Трамп:

"Очевидно, что мы будем иметь поддержку других стран для достижения этой цели".

По словам министра, администрация США осознавала, что начало войны против Ирана вызовет "краткосрочные сбои" и "небольшое повышение цен для американцев".

"Поэтому это краткосрочная боль, чтобы достичь гораздо лучшего состояния. Но сейчас самое главное – это уничтожить способность Ирана проецировать военную силу в регионе и по всему миру", – заявил он.

Кроме того, Хассетт заявил, что внутреннее добыча нефти в США означает, что у Ирана гораздо меньше рычагов влияния, чем во время нефтяных потрясений 1970-х годов:

"Они думают, что нанесут ущерб экономике США и заставят президента Трампа отступить. Нет ничего глупее, что можно сказать. У нас много-много нефти".

Война США с Ираном: важные новости

Как сообщал УНИАН, Трамп отказался заключать соглашение о прекращении огня с Ираном, мотивируя это тем, что "условия пока недостаточно хорошие". В то же время президент подтвердил, что фундаментальной частью любых будущих договоренностей должен стать полный и абсолютный отказ Ирана от ядерных амбиций. Трамп настаивает, что любые окончательные условия должны быть "крайне надежными" и "очень четкими".

Также мы писали, что война в Иране и ее экономические последствия, в частности резкий рост цен на нефть и топливо, могут стать ловушкой для Трампа. По словам издания The Guardian, каким бы сильным ни казался Трамп сейчас, он все же может потерпеть поражение. И речь идет не о военном поражении от того, что осталось от иранских вооруженных сил, а ему грозит поражение от единственной силы, которая когда-либо могла остановить американские военные авантюры, – сопротивления американской общественности.

