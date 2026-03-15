Иран угрожает Европе: на случай ракетного удара у Румынии есть 'сухопутный эсминец'

Румыния, имеющая общую границу с Украиной, разрешила США использовать военную базу "Михаил Когельничану" для размещения американских сил в поддержку операции "Эпическая ярость" против Ирана. Аналитики Defense Express считают, что в случае ракетного удара со стороны Ирана Румыния готова применить систему противоракетной обороны Aegis Ashore - своеобразный "сухопутный эсминец" ПВО.

Румынские чиновники подчеркивают, что на базе "Михаил Когелничану" будет размещаться исключительно оборонительное вооружение. Впрочем, на фоне эскалации на Ближнем Востоке возникает вопрос о способности страны защититься от возможных ракетных атак, ведь Иран обладает дальнобойными баллистическими ракетами, которые теоретически могут достичь территории Румынии, пишет Defense Express.

Отмечается, что после начала военной операции США и Израиля против Ирана все больше европейских государств начали оценивать собственные возможности противоракетной обороны. В частности, Болгария обратилась к Греции с просьбой временно прикрыть ее территорию системой ПВО Patriot. Афины согласились и перебросили к границе одну батарею американского зенитного ракетного комплекса.

Что касается собственных возможностей Румынии, то на ее вооружении имеется как минимум три батареи Patriot. Изначально у страны было четыре таких комплекса, однако одну батарею она передала Украине, отмечают аналитики.

В то же время по состоянию на лето 2024 года полностью боеготовностью обладала лишь одна батарея - развертывание систем Patriot продолжалось около семи лет с момента их заказа.

Важным фактором является и запас ракет-перехватчиков PAC-3 MSE. По неофициальным оценкам, в распоряжении Румынии может быть примерно 170 таких ракет. Если учитывать стандартный расчет две ракеты на одну цель, этого хватит для перехвата примерно 85 баллистических ракет - при условии идеальной эффективности системы.

Кроме того, на территории Румынии размещена система противоракетной обороны Aegis Ashore, оснащенная ракетами-перехватчиками SM-3, запускаемыми с универсальных пусковых установок Mark 41.

"Но также стоит отметить, что в Румынии размещена противоракетная система Aegis Ashore - своего рода "сухопутный эсминец противовоздушной обороны" с ракетами-перехватчиками SM-3, запускаемыми с ПУ Mark 41, радиолокационной станцией SPY-1 и системой управления огнем Aegis", - говорится в статье.

О готовности использовать эту систему свидетельствует и то, что США вместе с персоналом и авиацией планируют развернуть в Румынии оборудование спутниковой связи, которое будет интегрироваться с комплексом Aegis Ashore.

Планы США разместить систему Aegis Ashore в Европе в свое время вызвали резкую реакцию России, напоминают эксперты. Москва заявляла, что такие комплексы способны перехватывать российские баллистические ракеты средней и межконтинентальной дальности. Впоследствии аналогичную систему противоракетной обороны развернули также в Польше.

Угрозы Ирану - что известно

Напомним, пресс-секретарь министерства иностранных дел Ирана Эсмаил Багаи заявил, что любые действия стран Европы на Ближнем Востоке будут расценены как "акт войны".

Речь шла о том, что Тегеран угрожает Европе ударами в случае ее присоединения к боевым действиям, а в качестве провокации могут восприниматься даже оборонительные меры. И такие действия могут стать поводом для атак со стороны Ирана.

Соответствующее заявление иранского чиновника прозвучало на фоне того, как ряд стран Европы начал принимать оборонительные меры вследствие атак Ирана по базам на Ближнем Востоке.

