США продлили срок службы своего старейшего авианосца 'Нимиц': что о нем известно

7 марта "Нимиц" покинул военно-морскую базу Китсап в Бремертоне.

ВМС США официально решили оставить свой старейший действующий авианосец в эксплуатации еще на некоторое время, продлив срок службы "Нимица" до марта 2027 года. Об этом сообщает Breaking Defense.

"Продление срока службы "Нимица" означает, что ВМС смогут сохранить свой флот из 11 авианосцев. ВМС ожидают свой новейший авианосец - второй корабль класса "Форд" "Джон Ф. Кеннеди", который в настоящее время планируется сдать в марте 2027 года", - отметили в издании.

7 марта "Нимиц" покинул военно-морскую базу Китсап в Бремертоне, штат Вашингтон, и направился к базе в Норфолке, штат Вирджиния, в рамках запланированной смены порта приписки на оставшийся срок службы. После чего он пройдет процедуру вывода из эксплуатации и слива топлива из реактора на верфи HII в Ньюпорт-Ньюсе.

"Авианосец вернулся в Бремертон в декабре после завершения девятимесячного развертывания в Центральном командовании США и Индо-Тихоокеанском командовании США. Во время плавания авианосная ударная группа также оказывала поддержку Африканскому командованию США, участвуя в ударах по "Исламскому государству" (ИГИЛ) в Сомали. Всего экипаж "Нимица" выполнил 8 500 вылетов, налетав 17 000 часов", - сообщили в Breaking Defense.

Отмечается, что одной из первых задач "Нимица" была поддержка провалившейся операции "Орлиный коготь" при попытке спасти американских заложников, удерживаемых в Иране в 1980 году.

Ранее УНИАН писал, що атомний авіаносець США може розвивати швидкість до 30 вузлів. Відзначається, що в його основі лежать два ядерних реактори, які нагрівають воду для генерації пари під високим тиском. Така ядерна силова установка дозволяє кораблю працювати від 20 до 25 років без необхідності дозаправки двигунів.

Также сообщалось, что самый мощный авианосец США USS Gerald R. Ford (CVN-78) впервые вошел в Красное море. Это первое развертывание CVN-78 на Ближнем Востоке и самый дальний поход корабля из Соединенных Штатов с момента ввода его в состав флота в 2017 году.

