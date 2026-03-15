Не Toyota и не Subaru: назван производитель самых надежных автомобилей для массового рынка

Производителем самых надежных автомобилей для массового рынка признали американский бренд.

Надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Даже новые модели могут быстро выйти из строя.

Как пишет SlashGear, в J.D. Power определили производителя самых надежных автомобилей для массового рынка. Интересно то, что лидером в этой категории признали не японский бренд.

Согласно исследованию, бренд Lexus производит самые надежные автомобили в 2026 году. Это премиальная марка автомобилей, которая принадлежит Toyota Group.

Видео дня

Производителем самых надежных автомобилей для массового рынка признали бренд Buick. Это американский бренд, который является частью корпорации General Motors.

В издании отметили, что Buick производит автомобили на различных заводах, расположенных по всему миру. Автомобили этого бренда выпускаются, в частности, в Китае и США.

Также, согласно исследованию, в среднем у 100 автомобилей марки Buick возникает около 160 проблем, что является очень низким показателем по сравнению с другими брендами. Для сравнения, в среднем у 100 автомобилей бренда Volkswagen, который занял последнее место в рейтинге, возникает более 300 проблем.

