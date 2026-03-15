Не Toyota и не Subaru: назван производитель самых надежных автомобилей для массового рынка

Надежность является одним из важнейших критериев при выборе автомобиля. Даже новые модели могут быстро выйти из строя.
Как пишет SlashGear, в J.D. Power определили производителя самых надежных автомобилей для массового рынка. Интересно то, что лидером в этой категории признали не японский бренд.
Согласно исследованию, бренд Lexus производит самые надежные автомобили в 2026 году. Это премиальная марка автомобилей, которая принадлежит Toyota Group.
Производителем самых надежных автомобилей для массового рынка признали бренд Buick. Это американский бренд, который является частью корпорации General Motors.
В издании отметили, что Buick производит автомобили на различных заводах, расположенных по всему миру. Автомобили этого бренда выпускаются, в частности, в Китае и США.
Также, согласно исследованию, в среднем у 100 автомобилей марки Buick возникает около 160 проблем, что является очень низким показателем по сравнению с другими брендами. Для сравнения, в среднем у 100 автомобилей бренда Volkswagen, который занял последнее место в рейтинге, возникает более 300 проблем.
