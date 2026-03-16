Известный украинский блогер из Хмельницкой области Дед Толя скончался в возрасте 88 лет: стала известна причина

Мужчина стал популярен благодаря юмористическим видео, которые публиковал его внук.

На 89-м году жизни скончался Анатолий Ярославский из города Каменец-Подольский Хмельницкой области, известный в украинских социальных сетях как дед Толя. Печальную новость сообщил в воскресенье, 15 марта, его внук Александр Гусин в Instagram.

Именно внук снимал и публиковал видео с дедушкой, которые набирали миллионы просмотров. Поэтому он еще получил звание "самого известного дедушки Украины".

"Только что позвонили моей маме и сказали, что деда не стало, да. Мы делали все, что возможно", – сказал в видео Гусин.

Также он рассказал, что Анатолию Ивановичу сделали плановую операцию в одной из больниц Каменца-Подольского, а именно ампутацию правой ноги выше колена. Добавляется, что мужчина скончался от осложнений после оперативного вмешательства.

Издание Zaxid.net отмечает , что дед Толя запомнился зрителям остроумными высказываниями с ненормативной лексикой и стал героем многих мемов. В частности, он приобрел популярность благодаря видео, на котором перепел песню "Стефания" группы Kalush, которое уже посмотрели более 9 миллионов раз.

Примечательно, что на страницу did.tolya.vnuk в TikTok подписано более 1,2 миллиона пользователей. Дед Толя и внук участвовали в юмористических передачах, например, "Рассмеши комика".

