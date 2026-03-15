Зеленский назвал единственный способ, который заставит Россию прекратить войну против Украины

Российский диктатор Владимир Путин не собирается прекращать войну, высказал мнение в интервью CNN президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский отметил, что Россия ранее только создавала видимость готовности к диалогу, поскольку опасалась, что администрация президента США Дональда Трампа может начать действовать решительно.

"Путин никогда не хотел останавливать войну. Они боялись шагов президента Трампа и давления со стороны США, поэтому играли в игру, что якобы хотят переговоров", – сказал Зеленский.

Он считает, что США нужно оказывать большее давление на главу Кремля, "иначе он не будет вести переговоры".

"Он хочет только выдвигать нам ультиматумы – чтобы мы вывели войска с нашей территории. Но на этом он не остановится. Для него этого недостаточно", – подчеркнул президент Украины.

Зеленский отметил, что ситуация в Иране помогает главе Кремля и дальше продолжать войну против Украины.

"Конечно, ситуация в Иране приносит ему больше денег. Процесс ослабления санкций и новая санкционная политика также помогают ему лично. Поэтому это придает Путину уверенности, что он может продолжать войну", – пояснил украинский лидер.

По словам Зеленского, Украина просит американских партнеров определиться с новой датой трехсторонней встречи.

"Мы всегда поддерживали этот формат и поддерживали президента Трампа и его команду. Но сейчас американская сторона отложила встречу из-за Ирана. Если мы действительно хотим остановить войну, нам нужно встречаться – на уровне технических групп и на уровне лидеров. Нужно большее давление. Если этого не будет, мы не приблизимся к миру", – добавил он.

Ранее УНИАН сообщал, что, по словам Зеленского, Украина вернула под контроль 434 квадратных километра оккупированных Россией территорий. Также президент Украины отметил, что армия страны-агрессора хотела начать свое наступление в конце 2025 года и продолжить его весной. Он рассказал, что пока враг готовил операцию, Силы обороны Украины осуществляли контрнаступательные действия. Зеленский подчеркнул, что они были "очень успешными". Из-за применения беспилотников потери России ежемесячно составляют 30–35 тысяч человек.

Также мы писали, что на встрече с журналистами Зеленский заявил, что весенняя наступательная кампания России уже провалилась. Президент Украины привел данные военного командования Украины, что противник планировал наступление на начало весны уже в полную силу. Сейчас же, по его словам, российские оккупанты проводят наступательные действия, но они все одинаковые. Зеленский отметил, что прорваться техникой враг не может, потому что ее украинские защитники сжигают. Поэтому, пояснил президент Украины, масштабной операции у России нет.

Вас также могут заинтересовать новости: