Кондратюк показал, как выглядел 16 лет назад: редкое фото из Японии

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк 14 марта отметил свое 64-летие и показал редкое фото из личного архива.
"Начинаю свой 65-й оборот вокруг Солнца. Много интересных событий происходило со мной в мои дни рождения, 14 марта (день числа "пи", если вы вдруг не знали: 3,14...). Но для иллюстрации да будет именно это фото", - отметил он в Facebook.
По словам продюсера, снимок был сделан 16 лет назад, 14 марта 2010-го года, в Японии.
"За моей спиной - Фудзияма. Как в другой жизни...", - добавил Кондратюк.
Игорь Кондратюк - что важно знать
Игорь Кондратюк - украинский телеведущий, продюсер и шоумен, родился 14 марта 1962 года в селе Пригырья Високопольского района Херсонской области.
Был ведущим и продюсером популярных шоу, таких как "Караоке на Майдане", "Україна має талант" и "X-Фактор", а также участвовал в создании телевизионных проектов, писал сценарии и тексты для шоу.
Напомним, недавно Игорь Кондратюк вспоминал свой опыт съемок шоу в России.
- Известная украинская актриса резко высказалась о мобилизации и отношениях с военным
- Тринчер заговорила о новой любви после тяжелого развода с блогером-беглецом
- Известная украинская певица откровенно рассказала, сколько тратит на жизнь
- "Станете одной из…": певицу FIЇNKA разнесли в сети за неожиданную смену образа (видео)