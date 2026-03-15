Кондратюк показал, как выглядел 16 лет назад: редкое фото из Японии

Продюсер вышел на связь в свой день рождения.

Известный украинский продюсер Игорь Кондратюк 14 марта отметил свое 64-летие и показал редкое фото из личного архива.

"Начинаю свой 65-й оборот вокруг Солнца. Много интересных событий происходило со мной в мои дни рождения, 14 марта (день числа "пи", если вы вдруг не знали: 3,14...). Но для иллюстрации да будет именно это фото", - отметил он в Facebook.

По словам продюсера, снимок был сделан 16 лет назад, 14 марта 2010-го года, в Японии.

"За моей спиной - Фудзияма. Как в другой жизни...", - добавил Кондратюк.

Игорь Кондратюк - что важно знать

Игорь Кондратюк - украинский телеведущий, продюсер и шоумен, родился 14 марта 1962 года в селе Пригырья Високопольского района Херсонской области.

Был ведущим и продюсером популярных шоу, таких как "Караоке на Майдане", "Україна має талант" и "X-Фактор", а также участвовал в создании телевизионных проектов, писал сценарии и тексты для шоу.

