Италия потеряла беспилотный самолет после того, как отказалась воевать с Ираном

При этом итальянцы решили не называть прямо, кто нанес удар.

Италия, объявившая о своем неучастии в военной операции США против Ирана, потеряла беспилотный самолет во время удара дрона по авиабазе в Кувейте. Об этом в соцсети Х сообщает Генштаб Вооруженных сил Италии.

"Сегодня утром база Али-аль-Салем в Кувейте, где размещен американский и итальянский персонал и техника, стала мишенью атаки беспилотника, который поразил укрытие, где находился дистанционно пилотируемый самолет итальянской оперативной группы ВВС, который был уничтожен", – заявил начальник Генштаба генерал Лучано Портолано.

Отмечается, что на момент атаки весь персонал находился в безопасности и не пострадал.

В итальянском Генштабе также отметили, что большую часть своего персонала они вывели с авиабазы в Кувейте еще несколько дней назад. Те, кто остался, нужны для "выполнения важных миссионных задач".

"Пораженный самолет был важным активом для осуществления оперативной деятельности и оставался развернутым на базе для обеспечения непрерывности операций", – добавили в Генштабе.

Итальянские военные не уточняют, что это за "беспилотный самолет", который был уничтожен во время атаки. Однако известно, что на вооружении итальянских ВВС имеется определенное количество ударно-разведывательных беспилотников MQ-9 Reaper американского производства. Они используются итальянским военным контингентом в Ираке и Кувейте в рамках международных коалиционных операций по противодействию ИГИЛ.

Также показательно, что в пресс-релизе итальянского Генштаба ни словом не упоминается, кто именно атаковал их военную базу.

Как писал УНИАН, по сообщениям СМИ, новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи находится в Москве, где проходит лечение после тяжелого ранения в результате ударов США и Израиля. Его якобы доставили в Россию на российском военном самолете в рамках секретной операции, а лечение проходит в частной больнице при одной из резиденций Владимира Путина.

Также мы сообщали, что министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи признал помощь России и Китая в военной сфере. Кроме того, иранские власти заявляют, что Ормузский пролив закрыт для американских и израильских судов, но остается открытым для остальных.

