Россияне не могут значительно увеличить численность войска из-за больших потерь, - Сырский

Мобилизовав 406 тыс человек, одновременно русские захватчики потеряли 410 тыс.

Сейчас общая численность захватнических войск России составляет 710-711 тысяч человек. Россиянам не удается значительно увеличить численность армии из-за постоянных потерь, сообщил Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Александр Сырский в интервью для 24 Канала.

"Мы видим изменение структуры войны и поднятие ее на более высокий технологический уровень. Мы наблюдаем за тем, что война стала настолько технологичной, что сейчас именно дроны любых типов господствуют на поле боя. Увеличилось их количество и качество", - сообщил Сырский.

По его словам, российские захватчики создали значительное количество специализированных батальонов, полков, бригад, и продолжают приобретать большую способность.

Впрочем, Вооруженным силам Украины удалось повысить уровень Беспилотных сил, и это дало значительный прирост потерь врага.

"Заработала также корпусная система, и войска стали более управляемыми, эффективными. Командиры корпусов проводят свои действия, система управления стала более упрощенной", - добавил Сырский.

Главнокомандующий отметил, что это действительно увеличило потери врага.

"Мы можем констатировать то, что декларирует сам враг: что он выполнил план комплектования своих вооруженных сил на 100%. По плану это была мобилизация 406 тысяч человек. В то же время мы также можем констатировать, что его потери составляли 410 тысяч, даже чуть больше", - подчеркнул Сырский.

При этом, генерал отметил, что если в первые месяцы 2025 года наблюдалось ежемесячное увеличение группировки российских войск примерно на 7-9 тысяч, то за последние полгода численность группировки российских захватчиков колеблется на уровне 710-711 тысяч.

"Это свидетельствует о том, что даже реализация всех их [мобилизационных] планов не дает им увеличить количество войска", - отметил Сырский.

Он добавил, что у россиян действительно есть проблемы с набором людей. "Этому способствует эффективность наших войск. Последние цифры свидетельствуют о том, что ежедневные потери [врага] - в среднем 1000 - 1100 человек", - сказал Сырский.

Вместе с тем, он подтвердил информацию, что россияне теряют примерно в шесть раз больше военных, чем украинцы.

"Действительно это так. Это разница именно по убитым. Это общая цифра по всем вооруженным силам", - подчеркнул Сырский.

Потери россиян

Как сообщал УНИАН, аналитики американского Института изучения войны (ISW) отметили, что несмотря на высокие темпы вербовки, потери России на фронте настолько велики, что сформировать стратегические резервы агрессору не удается.

Например, на Добропольском направлении российские оккупанты несут огромные потери. В частности, соотношение потерь достигло отметки 15:1 в пользу Сил обороны Украины.

