Иранские 'Шахеды' истощают арсеналы Франции, страна обеспокоена перерасходом ракет

Запасы ракет MICA стремительно сокращаются.

В течение последних недель французские истребители Dassault Rafale перехватили на Ближнем Востоке несколько десятков иранских ударных дронов типа Shahed.

На этом фоне в Париже обеспокоены перерасходом ракет класса "воздух-воздух" MICA. Как сообщает La Tribune, запасы этих ракет стремительно сокращаются вследствие активного использования. И это негативно сказывается на боеспособности Воздушно-космических сил Франции.

Издание отмечает, что конфликт в ближневосточном регионе создает напряжение не только в Минобороны Франции. Между Генеральным штабом вооруженных сил (EMA), Генеральным управлением вооружения (DGA) и компанией MBDA, которая производит ракеты, возникли споры.

EMA обвиняет DGA в том, что там не ускоряют поиск альтернативных решений для перехвата недорогих дронов, которые, к тому же, стоили бы дешевле ракет MICA.

При этом DGA не хочет рисковать, закупая вооружение у новых, малоизвестных производителей, поскольку они могут оказаться ненадежными или неэффективными.

В свою очередь, Минобороны Франции заявляет, что компания MBDA не предусмотрела будущих заказов и не сможет ускорить поставки ракет. В материале говорится, что компания все же увеличила темпы производства ракет, но не желает производить оружие без подписанного контракта.

Экс-министр обороны Франции Себастьен Лекорню, который сейчас занимает пост премьера страны, созвал представителей сторон на кризисное совещание, сообщают источники. Там хотят попытаться найти долгосрочные решения по усилению потенциала французской армии.

