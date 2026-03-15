"В тому числі" - калька с русского, которой следует избегать в литературной речи.

В украинском языке есть много слов и выражений, которые звучат естественно, хотя на самом деле являются кальками из других языков. Мы используем их каждый день, даже не задумываясь, правильно ли они построены.

Например, популярная фраза "в тому числі" (рус. "в том числе") у многих воспринимается как украинская, но это не так. Мы обратились к языковеду, чтобы узнать, как говорить правильно.

В том числе - как правильно сказать на украинском

Как рассказала в комментарии языковедЛариса Чемерис, украинские слова, которые лучше всего передают смысл фразы "в тому числі", - это "зокрема" и "зосібно".

Поэтому, если вы сомневаетесь, что сказать - в тому числі или зокрема - правильным будет второй вариант. "Слово "зосібно" употребляется очень редко и обычно встречается в художественной литературе", - объясняет эксперт.

Впрочем, украинский язык очень богат, поэтому синоним к фразе "в тому числі" найти довольно легко. Можно сказать:

а також і;

серед них і;

між/поміж ними і.

Языковед приводит пример: "Ми відвідали багато міст України, а також і маленькі села, де збереглися унікальні традиції".

справка Лариса Чемерис языковед Педагог, специалист по украинскому языку и литературе, ментор и вдохновенный реформатор современного образования. Имеет 26 лет педагогического опыта, работала учительницей украинского языка и литературы. Сейчас - основательница онлайн-школы "Моя Мова", которая помогает сотням учеников со всей Украины и за ее пределами заговорить на украинском уверенно, грамотно и с любовью и улучшить знания по всем школьным предметам.

