РФ перебрасывает морпехов на юг: Волошин назвал три возможных направления штурмов

Российские оккупанты усиливают группировку войск на юге Украины. Враг планирует привлечь новые силы уже в апреле. Об этом рассказал спикер Сил обороны юга Украины Владислав Волошин в эфире телемарафона.

По его словам, россияне перебрасывают подразделения морской пехоты для штурмовых действий на юг Украины. В частности, на Гуляйпольское направление недавно была переброшена 40-я отдельная бригада морской пехоты Тихоокеанского флота РФ. Волошин заявил, что это подразделение уже пыталось атаковать украинские позиции, но безуспешно.

"Она (российская бригада - УНИАН) уже участвовала в штурмовых действиях возле населенных пунктов Варваровка и Прилуки. Они пытались атаковать наши позиции, однако - неудачно", - подчеркнул спикер Сил обороны юга Украины.

Также Волошин отметил, что россияне перебрасывают еще две группировки морской пехоты на южное направление. Он уточнил, что речь идет о российских дивизиях морпехов, которые сейчас находятся на разных направлениях.

Волошин подчеркнул, что перед отправкой на фронт подразделения пройдут восстановление и боевое слаживание. По его словам, их перебросят на территорию временно оккупированной Донецкой области, где они пройдут восстановление и пополнение потерь.

"Вероятно, они будут привлечены к штурмовым действиям у нас на юге уже в апреле", - сказал Волошин.

Спикер Сил обороны юга Украины поделился, что, вероятнее всего, враг активизируется на Гуляйпольском, Александровском и Ореховском направлениях.

Ранее главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что на Запорожском направлении российская армия сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его как основное. По его словам, интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

Сырский подчеркнул, что задачи остаются неизменными, а именно - удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь противнику, перехват инициативы и сохранение жизни украинских защитников.

