Люди не пропустили вражескую технику в направлении Чернигова.

На Черниговщине в городе Городне местные жители развернули колонну вражеской техники.

Об этом сообщила УНИАН редактор местной газеты "Новости Городнянщины" Светлана Томаш.

По ее информации, люди сплотились и не пропустили вражескую технику через город в направлении Чернигова.

"Городня сегодня. Такое на всех дорогах города. Люди перекрыли стратегические пути, чтобы остановить вражескую технику", - написала она.

Томаш отметила, что активными были женщины, мужчины говорили с командиром. Российские военные согласились и развернулись.

Кроме того, делегация во главе с местным священником отцом Владимиром пошла на вражеский блокпост, чтобы призвать россиян убираться отсюда.

"Люди на грани. Никто этого терпеть не будет", - подчеркнула журналистка.

Ранее УНИАН рассказывал, как на Черниговщине в селе Корюковка мирные жители вышли на улицу, чтобы остановить танки российских оккупантов.

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