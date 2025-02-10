Эксперт предлагает развернуть европейские войска как определенную гарантию безопасности для Украины.

В европейских и американских аналитических кругах активно обсуждают потенциальное размещение миротворческой миссии в Украине в случае прекращения боевых действий.

Как пишут "Донбасс Реалии", сейчас в мире 11 миротворческих операций под эгидой Организации Объединенных Наций с бюджетом более 6 миллиардов долларов в год.

Отмечается, что теоретически такой контингент должен быть нейтральным, чтобы разделить воюющие стороны или даже принудить одну из армий к миру. Но на это нужно согласие РФ как постоянного члена Совета безопасности ООН.

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"Кремль, вероятно, захочет, чтобы это была широкая международная миссия с участием тех стран, которые они будут считать нейтральными. Конечно, это были бы такие страны, как Беларусь, поскольку Лукашенко недавно поднимал вопрос о каком-то миротворческом участии. Конечно, россияне хотели бы иметь там свои войска. И это сразу ставит под сомнение как нейтральность, так и жизнеспособность такой миссии", - заявил аналитик Центра стратегических исследований в Гааге Дэвис Эллисон.

Директор Центра исследований безопасности Французского института международных отношений Эли Тененбаум считает, что термин "миротворчество" не является правильным в данном случае. Он объяснил:

"Во-первых, мира, который надо было бы поддерживать, не будет, к сожалению. Возможно, в какой-то момент интенсивность конфликта снизится, но я не вижу никакого политического урегулирования, поскольку имеет место незаконная аннексия территорий Россией. Я не думаю, что мы увидим мир, к сожалению, в Украине в ближайшие месяцы или годы".

Эксперт предлагает развернуть европейские войска как определенную гарантию безопасности для Украины. По его подсчетам, это могло бы быть от 3 до 5 бригад, около 40 тысяч военнослужащих вместе с мощными элементами противовоздушной обороны.

"Они, вероятно, должны быть размещены к востоку от реки Днепр, но не непосредственно на линии фронта. Возможно, где-то в пределах 20-50 километров от линии фронта. Если будет прекращение огня, то, вероятно, оно будет выглядеть так, как перемирие между 2014-2015 и 2022 годами, что будет означать ежедневные нарушения и срывы со стороны россиян, но с относительно низкой интенсивностью", - добавил Тененбаум.

Миротворцы в Украине - последние новости

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил убеждение, что разговоры об отправке миротворцев в Украину неуместны. По его мнению, это будет означать, что в Европе предполагают, что она не вернет часть оккупированных кровью территорий.

Канцлер выразил уверенность, что Украина в любом случае "будет иметь армию, которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов", и поэтому будет нуждаться в помощи международных партнеров.

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