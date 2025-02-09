Канцлер выразил уверенность, что Украина в любом случае "будет иметь армию, которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов".

Немецкий канцлер Олаф Шольц выразил убеждение, что разговоры об отправке миротворцев в Украину неуместны.

По его мнению, это будет означать, что в Европе предполагают, что она не вернет часть оккупированных кровью территорий. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию RND.

"Я считаю, что такие дискуссии неуместны и преждевременны. Ведь предполагается, что Украина не получит часть своей территории обратно от России. Я очень серьезно говорю, что ничего не должно решаться через головы украинцев. Сначала нам нужно прекращение конфликта и реальные переговоры, а не продиктованный мир. Только тогда можно будет увидеть, как могут выглядеть будущие гарантии безопасности для Украины", - сказал Шольц.

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Канцлер выразил уверенность, что Украина в любом случае "будет иметь армию, которую она не сможет содержать только за счет собственных финансовых ресурсов", и поэтому будет нуждаться в помощи международных партнеров.

Миротворцы в Украине - что известно

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что идея президента Франции Эммануэля Макрона по размещению европейских миротворцев в Украине как сдерживающего фактора против российской агрессии приобретает форму, однако не сможет стать единственной гарантией безопасности. Он отметил, что этот вопрос поднимался президентом Франции Эммануэлем Макроном и президентом США Дональдом Трампом.

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