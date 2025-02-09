Украинские бойцы накрыли оккупантов артиллерийским огнем.

Российские оккупанты 9 февраля пытались повесить свой флаг над шахтой в Торецке. Однако украинские военные не позволили им это сделать, накрыв артиллерийским огнем. Подробностями поделились бойцы Оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".

"Сегодня утром оккупант вскарабкался с флагом страны-агрессора на копер шахты в Торецке. Пилоты ударных FPV-дронов бригады Департамента патрульной полиции "Хищник" атаковали его сбросом, а смежники из отдельной механизированной бригады - накрыли огнем артиллерии", - говорится в сообщении.

В результате оккупанты свой триколор даже не успели развернуть. Однако другая вражеская штурмовая группа пыталась "хоть как-то запихнуть флаг оккупационной армии в город" - просто забросив его на здание, рассказывают бойцы.

"При этом бомбер бригады "Хищник" сделал фантастическое: сбил вражескую триколорную тряпку сбросом ВОГа", - сообщили в ОСУВ "Хортица".

Война в Украине - Торецк

Минобороны РФ заявило 7 февраля об оккупации Торецка, но украинские военные отрицали это. В ОСУВ "Хортица" рассказывали, что Силы обороны продолжают держать Торецк и Часов Яр, где идут интенсивные бои в городской застройке. Официально украинский Генштаб ситуацию в Торецке не комментировал.

Для россиян Торецк - один из основных пунктов наступления наряду с другими логистическими центрами, такими как Краматорск и Константиновка на северо-западе и Покровск на западе. Захват города позволит оккупантам еще больше усложнить логистику ВСУ на большей части Донбасса.

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