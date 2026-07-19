РФ массированно атаковала Киевскую область: возникли пожары, пострадали люди (фото)

На местах работают оперативные службы.

В результате массированной российской атаки в Бучанском районе Киевской области пострадали два человека. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника областной военной администрации Руслан Олейник.

По его словам, женщина получила отравление продуктами горения. После осмотра врачей её отпустили домой. Угрозы её жизни нет. Мужчину с множественными осколочными ранениями тела госпитализировали.

"В результате вражеской атаки также повреждены складские помещения и возникли пожары. На местах работают спасатели, медики, полицейские и все необходимые оперативные службы.

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В ГСЧС Киевской области добавили, что в Бучанском районе в результате вражеской атаки возникло несколько пожаров, в частности на территории складских зданий и логистического объекта.

Массированный удар 19 июля

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на субботу Россия нанесла массированный удар баллистическими ракетами по Киеву. В Днепровском районе произошло задымление вблизи торгового центра. Также в результате падения обломков загорелось общежитие. Последствия попаданий и падения обломков фиксировались также в Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах.

В результате удара РФ по Киеву в 5 районах зафиксированы попадания, возникли пожары. Один человек погиб, число пострадавших по состоянию на 8 часов утра возросло до 13. Утром спасатели продолжали работы на нескольких объектах в Соломенском, Деснянском и Шевченковском районах столицы.

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