В Киеве россияне попали в переход возле станции метро 'Лукьяновская': видео последствий

Станцию метро "Лукьяновская" временно закрыли.

Россияне нанесли ракетный удар по подземному переходу на станции метро "Лукьяновская" в Киеве. Как видно из видео, показанного СМИ, объект получил значительные повреждения.

По данным журналистов "Радио Свобода", произошло прямое попадание в пешеходный подземный переход. На месте образовалась воронка. В этот момент в переходе укрывались люди.

Жительница Лукьяновки Алла, которая живет в квартале от места удара, говорит, что люди только начали возвращаться к привычной жизни после предыдущих атак.

Видео дня

"Я здесь работаю, вот рядом, через квартал живу, так что это всегда. Но иду и плачу. Люди только начали возвращаться к нормальной жизни, и у нас появилась возможность купить овощи, крупы, ягоды. И вот снова", – рассказала женщина, не сдерживая эмоций, журналистам издания "Новости.Live".

Из-за последствий удара станцию метро "Лукьяновская" временно закрыли. Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, взрывная волна повредила наземный вестибюль.

"Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки. Сотрудники метро уже устраняют последствия, чтобы обеспечить работу эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", – отметили в КГГА.

Удар по Киеву 19 июля

Как сообщал УНИАН, в результате российского удара по Киеву в ночь на воскресенье в 5 районах зафиксированы попадания, возникли пожары. Один человек погиб, 13 – получили ранения. Утром спасатели продолжали работы на нескольких участках в Соломенском, Деснянском и Шевченковском районах столицы.

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