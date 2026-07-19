Почему древние греки могли поверить в циклопов: загадка черепов из Сицилии

Этот вид был научно описан еще в 1867 году.

На Сицилии сотни тысяч лет назад обитали карликовые слоны вида Palaeoloxodon falconeri. Рост этих животных составлял примерно один метр, поскольку их крупные предки приспособились к условиям жизни на острове в результате процесса, известного как островной нанизм. Этот вид обитал на Сицилии и Мальте около 500-200 тысяч лет назад. Об этом пишет Mediafax.

Отверстие для хобота могло казаться огромным глазом

Если смотреть спереди, то череп слона имеет большую полость в центре лба. Это не глазница, а носовое отверстие, к которому присоединялся хобот животного. Настоящие глазницы находятся ниже и ближе к краям черепа.

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"Для людей, не знакомых с анатомией слонов, такой череп, найденный в пещере, мог показаться головой огромного человекоподобного существа с одним глазом посередине лба. Отсюда и возникла гипотеза, что окаменелости карликовых слонов способствовали появлению легенд о циклопах, обитавших в пещерах", - объясняется в материале.

Такое объяснение было сформулировано и популяризировано австрийским палеонтологом Отенио Абелем в 1914 году. Однако ученые отмечают, что это не является стопроцентно подтвержденным фактом, ведь нет античных текстов, которые бы непосредственно подтверждали, что греки видели такие черепа и считали их останками циклопов.

Тысячи костей, найденных в пещере на Сицилии

"Одно из важнейших современных открытий было сделано в Гротта-Спинагалло, расположенной примерно в 15 километрах от Сиракуз. Раскопки в пещере проводились в 1958 и 1960 годах, и исследователи обнаружили более 2 000 костей, принадлежавших карликовым слонам высотой примерно один метр", - отмечается в публикации.

Этот вид был научно описан еще в 1867 году на основе окаменелостей, найденных на Мальте. Однако находки на Сицилии позволили получить гораздо более полные скелеты и показали, насколько широко эти животные были распространены в пещерах острова.

Связь с Полифемом из "Одиссеи"

Издание напомнило, что самым известным циклопом является Полифем, сын бога Посейдона, которого Одиссей встретил в IX книге "Одиссеи". Герой и его люди оказываются заключенными в пещере, где великан начинает их пожирать.

Одиссей напоит его, выбивает ему единственный глаз и сбегает, спрятавшись под брюхом барана.

"Гомер явно не указывает, что страна циклопов находилась на Сицилии. Географическая ассоциация укрепилась позже, начиная с V века до н. э., когда античные авторы поместили историю Полифема вблизи вулкана Этна", - подчеркнули в материале.

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