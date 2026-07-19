Удар РФ по Киеву: попадания и пожары в 5 районах, число пострадавших возросло (фото)

В Шевченковском районе обнаружили тело погибшего человека.

В Киеве в результате российского удара в ночь на 19 июля один человек погиб, еще 13 человек получили травмы. Попадания и пожары зафиксированы в 5 районах столицы. Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Как отметили в ведомстве, в Соломенском районе продолжается тушение пожара в офисном здании. Пожары в жилом и нежилом домах уже ликвидированы.

В Шевченковском районе спасатели ликвидировали возгорания автомобилей и трехэтажного здания.

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"Проводились работы по эвакуации людей. Пожар в нежилом здании локализован. Обнаружен погибший", – говорится в сообщении.

В Святошинском районе произошел пожар на крыше частного жилого дома, который уже потушили. Здесь спасли четырех жильцов.

По информации ГСЧС, в Деснянском районе локализовали пожары в двух местах в нежилых зданиях. В Днепровском – зафиксированы возгорания автомобилей, нежилого здания и общежития.

"На местах работают подразделения ГСЧС и все соответствующие службы", – добавили в ведомстве.

Позже в ГСЧС добавили, что спасатели продолжают работы на нескольких участках в Соломенском, Деснянском и Шевченковском районах столицы.

Станцию метро "Лукьяновская" временно закрыли

Из-за последствий удара временно закрыли станцию метро "Лукьяновская". Как сообщили в Киевской городской государственной администрации, взрывная волна повредила наземный вестибюль.

"Поезда на "зеленой" линии проходят станцию "Лукьяновская" без остановки. Сотрудники метро уже устраняют последствия, чтобы обеспечить работу эскалаторов и пассажирской автоматики. О возобновлении работы метрополитена в обычном режиме сообщим дополнительно", – отметили в КГГА.

Атака на Киев

Как сообщал ранее УНИАН, в ночь на субботу, 19 июля, Россия нанесла массированный ракетный удар по Киеву. Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, было известно о 6 раненых и 1 погибшем. В Днепровском районе произошло задымление вблизи торгового центра. Также в результате падения обломков загорелось общежитие. Последствия попаданий и падения обломков фиксировались также в Деснянском, Соломенском и Шевченковском районах.

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