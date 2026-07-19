СБУ нанесла удар сразу по трем нефтебазам в Ставропольском крае России, - Зеленский

Расстояние до целей от государственной границы Украины составляло около 600 км.

Подразделения Службы безопасности Украины нанесли удары по трем нефтебазам в Ставропольском регионе, подразделения наших Вооруженных сил - по еще одному объекту топливной сферы в этом же регионе. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский.

"Продолжаем вполне справедливо и точно отвечать на российские удары. Сегодня украинские дальнобойные санкции достигли определенных объектов, которые обеспечивают и финансируют российскую агрессию", - заявил он.

По словам главы государства, в акватории Черного моря зафиксированы точные попадания по трем российским танкерам "теневого флота".

Видео дня

В то же время в пресс-службе СБУ отметили, что нанесены успешные удары по танкеру "теневого флота" РФ "Avero" в Черном море.

Танкер "Avero" был задействован в транспортировке российской сырой нефти в период действия нефтяного эмбарго, введенного странами G7 и ЕС. Судно вывозило нефть, в частности, в Китай и Индию. По танкеру, находящемуся под санкциями Украины, нанес удар морской дрон СБУ "Мамай". Именно такие суда "теневого флота" помогают Кремлю обходить международные ограничения, обеспечивать экспорт нефти и получать средства для финансирования войны.

Что касается ударов по трем нефтебазам в Ставропольском крае, в спецслужбе подчеркнули, что расстояние до целей от государственной границы Украины составляло около 600 км. В результате атаки на всех трех объектах возникли масштабные пожары. Зафиксированы взрывы и возгорания резервуаров с горюче-смазочными материалами.

Удары по РФ: последние новости

Как сообщал УНИАН, Силы беспилотных систем поразили 13 подстанций в Крыму и четыре судна теневого флота РФ в Черном море в ночь на 19 июля.

В течение ночи 19 июля в оперативной глубине противника "Птицы" СБС результативно поразили 59 вражеских целей. За ночь дежурства в Черном море "Птицами" СБС были сбиты 2 танкера, сухогруз и плавкран.

Вас также могут заинтересовать новости: