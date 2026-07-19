Известная украинская актриса пожаловалась на проблемы со здоровьем: 'Не могу встать с кровати'

Сейчас Яна вместе с сыном находится в отпуске.

Известная украинская актриса и бывшая участница "Дизель шоу" Яна Глущенко пожаловалась на проблемы со здоровьем.

Отметим, что сейчас она вместе с сыном находится на отдыхе в Болгарии. В своём Instagram женщина отметила, что они с 8-летним Тамерланом подхватили ротавирус.

"Не всё у нас так хорошо. У Тамика ротавирус (скорее всего). Каждая мама знает, что это такое. Делаю всё, чтобы ребёнок поскорее выздоровел", – подчеркнула Яна.

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Впоследствии актриса опубликовала сторис, где видно, как ей делают укол. О своём самочувствии она рассказала так:

"И меня настиг ротавирус. Просто не могу встать с постели. Совсем не на такой контент я рассчитывала".

Напомним, ранее украинская певица Камалия впервые рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.По словам исполнительницы, у нее хроническая проблема с кишечным трактом, которая обостряется дважды в год и требует постоянного контроля и наблюдения врачей.

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