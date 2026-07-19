Россияне ночью ударили по Украине 41 ракетой: сколько из них достигли целей

Враг наносил удары ракетами "Циркон", "Искандер" и "Оникс".

В ночь на 19 июля, начиная с 18:00 субботы, россияне нанесли массированный комбинированный удар по Украине с применением 126 ударных БПЛА и 41 ракеты воздушного и наземного базирования различных типов. Об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ. Основным направлением удара был Киев.

В целом, как отмечается, радиотехнические войска Воздушных Сил зафиксировали 166 средств воздушного нападения:

10 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон" (районы запусков – Курская область РФ);

25 баллистических ракет "Искандер-М/С-400" (районы запуска – Брянская, Курская области РФ);

3 противокорабельные ракеты "Оникс" (районы запуска – оккупированный Крым);

3 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 (районы запуска – воздушное пространство над акваторией Чёрного моря);

125 ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера", "Италмас", дронов-имитаторов типа "Пародия", баражующих боеприпасов типа "Бандероль" (со сторон: Курск, Орел, Миллерово (РФ), Гвардейское в Крыму).

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"Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины", – говорится в сообщении.

В Воздушных силах сообщили, что, по предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушная оборона сбила/подавила 126 целей: 18 ракет и 108 беспилотников различных типов, в частности:

17 ракет "Искандер-М/Циркон/С-400";

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69;

108 вражеских БПЛА различных типов.

По предварительной информации, по состоянию на 08:30 зафиксировано попадание 23 ракет и 10 ударных БПЛА в 20 точках, а также падение обломков сбитых БПЛА в 18 точках.

Удар по Украине 19 июля

Как сообщал ранее УНИАН, в результате российского удара по Киеву в 5 районах зафиксированы попадания, возникли пожары. Один человек погиб, 13 получили ранения. Утром спасатели продолжали работы на нескольких участках в Соломенском, Деснянском и Шевченковском районах столицы.

Также РФ массированно атаковала Киевскую область. В Бучанском районе возникло несколько пожаров, в частности на территории складских зданий и логистического объекта. Два человека пострадали.

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