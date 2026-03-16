Украина и Израиль находятся в состоянии экзистенциальной войны с врагами, которые координируют свои действия в рамках так называемой "оси зла".

Война России против Украины и война Ирана с Израилем – это два фронта одного противостояния. И если страны Запада не начнут координировать свои действия для поиска решений по поддержке Украины и Израиля и рационально использовать дефицитные ресурсы, то войны для обеих стран могут значительно затянуться во времени, считает политик, Чрезвычайный и Полномочный посол Украины Роман Безсмертный.

В эфире Radio NV он назвал российско-украинскую и ирано-израильскую войны двумя фронтами одной войны.

"Если этого не понимают в Вашингтоне или в Европе, то эти войны будут продолжаться до бесконечности", – отметил Безсмертный.

Он объяснил опасность отсутствием лидеров, которые понимают, что Россия, Иран и Китай – это союзники в "оси зла", действующие слаженно и координирующие свои действия.

"А со стороны возможной коалиции свободы и демократии – вместо координации действий, выработки совместных планов, взаимопомощи, планирования развития событий – ситуацию кошмарит Дональд Трамп. Да и периодически кто-то позволяет себе бессмысленно тратить ресурсы, которых просто не хватает", – отметил Безсмертный.

Его спросили, видит ли он страны, которые могут взять на себя лидерство в одной войне на украинском и израильском фронтах, чтобы консолидировать силы, рационально использовать ресурсы Запада, заставить "ось зла" отступить из Украины, а также заставить Иран остановить ядерную программу. Как считает Безсмертный, координация такой работы должна начаться с Лондона и Берлина в сотрудничестве с Иерусалимом. А после выработки совместного решения в эту тройку можно включить Украину, а уже потом говорить с остальными европейцами и Вашингтоном:

"В настоящее время, с точки зрения перспектив и понимания запаса сил, этот процесс могут начать только Берлин и Лондон, подключив Иерусалим, а затем привлекая Киев. И затем представить это понимание остальной Европе и Вашингтону".

По его мнению, оперативной частью этого процесса должен быть формат "Рамштайн".

"Понятно, что все это сведется к работе НАТО. И роли Марка Рютте как организатора штабной работы", – считает Безсмертный, выразив убеждение, что президент США Дональд Трамп будет "торпедировать эти процессы".

Эксперт отметил, что если не осуществлять совместную координацию действий в отношении Украины и Израиля, то обе страны окажутся в ситуации затягивания войны до ощущения ее бесконечности. "Мы и так две страны, которые находятся в экзистенциальной войне со своим врагом", – добавил эксперт.

Он считает, что те, кто пытается маневрировать на глобальном политическом поле, должны "опомниться" и перейти к четкой координации в рамках коалиции свободы и демократии.

Участие Украины в войне с Ираном

Как сообщал УНИАН, недавно председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

Израиль, один из крупнейших производителей оружия в мире, вслед за странами Персидского залива тоже заинтересовался украинскими дронами-перехватчиками. Канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху передала Украине запрос на проведение телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

