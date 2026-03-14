Нетаньяху подал запрос на разговор с Зеленским: нужны украинские дроны, - СМИ

Ожидается, что телефонный разговор может состояться в начале следующей недели.

Израиль, один из крупнейших производителей оружия в мире, вслед за странами Персидского залива тоже заинтересовался украинскими дронами-перехватчиками.

Как пишет израильское издание Ynet со ссылкой на собственные источники, канцелярия премьер-министра Биньямина Нетаньяху направила Украине запрос на проведение телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским.

"Израильский запрос поступил на фоне большого опыта Украины в перехвате беспилотников иранского производства и с намерением поддерживать израильско-украинское сотрудничество по этому вопросу", – пишет издание.

Отмечается, что посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук подтвердил отправку такого запроса. По его словам, из-за плотного рабочего графика лидеров двух государств разговор еще не состоялся, но сам посол надеется, что он пройдет в начале следующей недели.

Бум на украинские дроны в мире

Как писал УНИАН, на фоне эскалации боевых действий на Ближнем Востоке и атак иранских беспилотников на энергетическую и военную инфраструктуру стран Персидского залива в мире резко вырос интерес к системам противодействия дронам, которые ранее уже создали украинские оружейники. Некоторые страны уже ведут переговоры об их закупке или сотрудничестве с украинскими производителями.

На этом фоне выделяется позиция президента США Дональда Трампа, который в публичных заявлениях поставил под сомнение эффективность украинских дронов и утверждал, что американской армии они не нужны.

