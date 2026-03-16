Израиль уничтожил в Тегеране самолет верховного лидера Ирана

Самолет использовался верховным лидером Ирана Али Хаменеи, а также другими чиновниками и военными.

Израиль ночью 16 марта нанес удар по аэропорту Тегерана, уничтожив самолет, которым пользовался верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Об этом говорится в сообщении армии Израиля.

"Ночью Армия обороны Израиля нанесла точный удар и разрушила самолет, который использовал Верховный лидер иранского террористического режима, в аэропорту Мехрабад в Тегеране", - говорится в сообщении армии Израиля.

Отмечается, что самолет использовался верховным лидером Ирана Али Хаменеи, а также другими высокопоставленными чиновниками и иранскими военнослужащими для военных закупок и координации как на внутренних, так и на международных рейсах.

"Уничтожение самолета нарушает координационные возможности руководства иранского режима, его усилия по наращиванию военной мощи и его способность восстанавливать свои возможности. В результате еще один стратегический актив режима был подорван", - говорится в заявлении израильских военных.

Сегодня, 16 марта, армия Израиля начала вторжение в Ливан. Подразделения 91-й дивизии ЦАХАЛ зашли в приграничные районы Ливана, чтобы уничтожить инфраструктуру вооруженной группировки "Хезболла" и снизить угрозу для севера Израиля.

Тем временем СМИ пишут, что новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи сейчас находится в Москве, где он проходит лечение в одной из резиденций российского диктатора Владимира Путина.

