Иран пригрозил Украине нанести удары за помощь Израилю

Иранский депутат заявил, что помощь Киева Израилю может сделать Украину "законной целью" для ударов.

Председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Ибрагим Азизи заявил, что любая помощь Украины Израилю, включая беспилотники, делает украинскую территорию "законной целью" для ракетных ударов Тегерана.

"Действия Украины по оказанию помощи Израилю, в частности поддержка беспилотниками, делают всю территорию Украины, в соответствии с Уставом ООН, законной и обоснованной целью для Исламской Республики", – заявил Азизи в интервью Iran International.

Это заявление иранский высокопоставленный чиновник сделал сегодня, 14 марта. Украина пока не комментирует эти угрозы.

Напомним, Иран превратился в стратегического союзника России, обеспечив ее тысячами дронов-камикадзе типа "Шахед" и технологиями для их массового производства на российской территории. Это сотрудничество принесло Тегерану миллиардные контракты на поставку баллистических ракет и помощь Кремля в модернизации иранской ПВО.

Украина в ответ стала мировым центром экспертизы по противодействию иранскому оружию. Поскольку украинские военные научились эффективно и дешево сбивать "Шахеды", более десяти стран, включая партнеров на Ближнем Востоке, начали обращаться в Киев за консультациями и технологиями перехвата. Это фактически нивелирует главное военное преимущество Ирана – массированность его беспилотных атак.

Угрозы иранских политиков, таких как Азизи, являются прямой реакцией на то, что Украина начала активно делиться этим опытом с Израилем и странами Персидского залива. Тегеран трактует такую помощь как вступление в войну на стороне своих врагов, пытаясь через манипуляции Уставом ООН оправдать потенциальные удары по украинским объектам в будущем.

