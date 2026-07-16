Россия ударила по Одессе ракетами: есть погибшие, среди раненых - дети

Уже седьмой день подряд враг наносит удары по Одесской области.

Российская оккупационная армия вечером 16 июля нанесла по Одессе ракетный удар, уже известно как минимум о двух погибших, среди раненых - дети.

Как сообщает корреспондент УНИАН, воздушная тревога была объявлена около 22:00, и мониторинговые каналы сообщили, что на город летят ракеты. Вскоре в Одессе раздались громкие взрывы.

Впоследствии начальник Одесской городской военной администрации Сергей Лысак подтвердил, что враг совершил ракетную атаку. По состоянию на 23:00 было известно о двух погибших и шести раненых, среди которых - трое детей.

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Лысак отметил, что на месте работают соответствующие службы.

Начальник Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что имеются повреждения гражданской инфраструктуры, возникли пожары. Информация о пострадавших уточняется. На фото, которое он опубликовал, видно, что в результате удара разрушены жилые дома.

В соцсетях люди сообщают, что от осколочных ранений погиб мужчина.

Мониторинговые каналы призывают жителей Одессы пересмотреть свое отношение к ракетной угрозе. Ведь враг уже седьмые сутки наносит удары по Одесской области - все должны знать, где находятся укрытия, в том числе по маршруту следования на работу или с работы. Отмечается, что враг будет только усиливать давление на город.

Удары РФ по Одессе

Как сообщал УНИАН, российская оккупационная армия наносит по Одессе и Одесской области удары различными видами оружия. Днем 16 июля враг вновь атаковал город, в результате чего погиб пожилой мужчина, еще трое получили ранения. По данным мониторинговых каналов, Одесса подверглась обстрелу баражирующими реактивными боеприпасами "Бандероль".

Вчера, 15 июля, в результате ракетного удара в областном центре были повреждены жилые дома, в том числе многоэтажка. Погибли три человека, еще 8 получили ранения.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко считает, что существует несколько причин террора в Одессе. Одна из них - россияне используют город как полигон для испытаний нового оружия, и сейчас начали активно применять реактивные дроны.

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