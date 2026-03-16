В Луганской области уничтожен склад с российскими ракетами: журналист показал снимки

На спутниковых снимках видны следы пожара и разрушения здания, в котором российская армия хранила зенитные ракеты.

В сети появились спутниковые снимки последствий украинского удара по складу боеприпасов в оккупированном Должанске Луганской области.

Кадры от сервиса Planet Labs опубликовал журналист "Радио Свобода" Марк Крутов. По его словам, снимки сделаны 15 марта.

Как пишет украинский портал"Милитарный", на снимках видны следы пожара и разрушения здания, где российская армия хранила зенитные ракеты для систем противовоздушной обороны (ПВО).

Согласно идентификации местности, удар пришелся на бывшую территорию динамитного склада.

Мощный пожар и сверхвысокую температуру на месте взрыва также подтвердили данные сервиса NASA FIRMS, который зафиксировал термическую аномалию в 00:18.

Как сообщал УНИАН, 14 марта на временно оккупированном Донбассе раздавались мощные взрывы. В частности, детонировали боеприпасы, которые оккупанты решили спрятать недалеко от жилого сектора.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко подтвердил информацию о взрывах, отметив, что на временно оккупированной территории Луганщины уничтожен склад российских ракет.

Авиационный эксперт Константин Криволап подчеркнул, что лучшей защитой от российских баллистических ракет является их уничтожение еще непосредственно на территории России. Речь идет о складах, пусковых установках и т. п. И в этом, по его словам, может помочь появление собственной украинской баллистики.

Эксперт подчеркнул, что возможности противника существенно уменьшают и удары Сил обороны по таким заводам, как, например, "Кремний Эл" в Брянске. Там выпускают микроэлектронику, которая является компонентом всех вражеских ракет.

Важным был и удар по Воткинскому заводу. В России больше нет заводов, выпускающих двигатели для баллистических ракет, отметил эксперт.

