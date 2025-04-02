Криволап отметил, что на развертывание военных сил для нового наступления требуется определенное время.

Вместо нового наступления на территорию Украины российские оккупанты скорее будут пытаться создавать давление на каких-то отдельных участках и могут "где-то что-то больше сконцентрировать". Также они уже не смогут атаковать Украину со стороны Беларуси. Об этом в эфире Фабрики новостей сказал авиационный эксперт Константин Криволап, отвечая на вопрос о том, что россияне якобы готовят новое наступление.

Он отметил, что на развертывание военных сил прежде всего нужно определенное время.

"Я не вижу таких ресурсов и возможностей российского ни ВПК, ни Министерства обороны, ни организационных усилий, ни логистических возможностей, чтобы они могли такое делать", - сказал Криволап.

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По его мнению, россияне будут пытаться создавать давление на каких-то отдельных участках и могут "где-то что-то больше сконцентрировать".

"Это возможно. Но так, чтобы на тысячу километров поехать, а еще заходить с севера, - как-то не прет, как-то у них не получается", - отметил он.

Кроме того, на вопрос о том, реально ли наступление на Украину из Беларуси, Криволап отметил, что если говорить о наступлении с севера, то "если до Черниговской области, то там еще какие-то варианты есть".

"Но там стоят наши системы, там построены все фортификации, все необходимое. Насколько я понимаю, для того, чтобы этого не допустить. А по болотам полесским - я не думаю, что российские танки смогут пойти. А то, что было, когда они там пытались идти через Черниговскую область, - мы все видели, все знаем. Мы уже не в 2022 году. Это уже, думаю, что это невозможно", - сказал он.

Новое наступление россиян: что известно

Как сообщал УНИАН, ранее Владимир Фокин, командир 1-го штурмового батальона Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) отметил, что Россия предварительно на апрель готовит новое наступление на Украину.

"У нас точно есть информация, что Российская Федерация предварительно на апрель готовит на самом деле наступление. Есть подразделения, которые находятся сейчас в тыловых районах. На нашем направлении это ориентировочно две-три дивизии. У них есть резервы, они нормально укомплектованы личным составом и уже более месяца находятся на полигонах и проходят подготовку к своим будущим действиям", - сказал Фокин.

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