В оккупированной Луганской области раздаются мощные взрывы: уничтожен важный объект (видео)

Грохот слышен за километры, пишут в Сети.

В временно оккупированном Должанске Луганской области раздаются мощные взрывы.

Об этом сообщает телеграм-канал "Луганщина Оперативная". Отмечается, что детонируют боеприпасы, которые оккупанты решили спрятать недалеко от жилого сектора.

"Взрывы идут один за другим – мощная детонация, грохот слышен на километры. Люди в панике, окна дрожат, небо вспыхивает от новых разрывов. Это уже фундамент [российских оккупантов] – когда такие склады держат за спинами или вообще перед носом у гражданских", – говорится в сообщении.

Руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко также подтвердил информацию о взрывах:

"На временно оккупированной территории Луганщины уничтожен склад российских ракет".

Тем временем в Сети распространяются кадры с места прилета. На них видна детонация вражеских снарядов.

Спецназовцы Главного управления разведки Минобороны Украины поразили два военных судна российской оккупационной армии. Речь идет о пароме "Славянин" и судне "Авангард". Они были основными элементами Керченской паромной переправы.

Тем временем российские захватчики продолжают терроризировать мирное население Украины. Днем 14 марта враг нанес удар по жилому кварталу Запорожья – погиб человек. Одна из раненых находится в тяжелом состоянии.

