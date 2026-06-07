Украинский Ан-124 'Руслан' приземлился в Будапеште: никто не знает, что на борту

Самолет прилетел из Лейпцига.

В субботу в Будапеште приземлился легендарный украинский Ан-124 "Руслан", один из крупнейших в мире грузовых самолетов, пишет vg.hu.

Согласно сообщениям, Ан-124 "Руслан" конструкторского бюро Антонова с регистрационным номером UR–82029 прибыл в Будапешт из Лейпцига.

Антонов-124 – один из крупнейших серийных грузовых самолетов в мире. Он способен перевозить более 120 тонн груза, поэтому его регулярно используют для специальных перевозок, которые не могут быть осуществлены обычными грузовыми самолетами.

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Никто точно не знает, что находится на борту, однако прибытие таких рейсов обычно вызывает большой интерес, поскольку Ан-124 часто перевозит крупногабаритное промышленное оборудование, энергетическое оборудование, специальную технику или другие ценные грузы.

После его приземления в Будапеште любители авиации сразу же начали гадать, какой же особый груз прибыл в Венгрию на этот раз, но официальной информации пока не поступало.

Также издание Blikk, ссылаясь на комментарии на странице Flightradar24 HUN в социальных сетях, пишет, что Ан-124 может вернуться сегодня в Венгрию около 16:45 (17.45 по киевскому времени).

Согласно иформации одного из комментаторов, самолет Ан-124, возможно, вылетел из Эстонии в Будапешт в 15:15 по венгерскому времени. Комментатор также отметил, что самолет, предположительно, перевозит оборудование, связанное с международными медицинскими учениями НАТО Vigorous Warrior 2026.

Авиановости

Над акваторией вблизи острова Хайнань в Китае зафиксировали необычный инцидент. Военный беспилотник, предположительно китайского происхождения, транслировал сигнал идентификации как истребитель Eurofighter Typhoon Королевских ВВС Великобритании. В то же время траектория полета и характеристики движения не соответствовали боевому истребителю.

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