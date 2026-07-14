Почему Украине будет сложно удержать Крым после возвращения: объяснение эксперта

Крым называют "золотым ключом" к имперским амбициям России.

Российские захватчики не собираются покидать оккупированный Крым, несмотря на постоянные успешные украинские удары по военному потенциалу российских войск на полуострове. Россияне рассчитывают и в дальнейшем наносить ракетные удары по украинским предприятиям. Они надеются, что такие удары в конечном итоге приведут к тому, что Украина лишится возможности атаковать их в Крыму. Об этом в комментарии УНИАН сказал Иван Ступак, военный эксперт Украинского института будущего, консультант комитета ВР Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

В частности, эксперт ответил на вопрос, сможет ли Украина удержать Крым в случае возвращения полуострова под её контроль, учитывая, что сейчас для России оккупированный полуостров является скорее критической уязвимостью, а не неприступной крепостью.

"Нет, пока нет. Объясню, почему. Я понимаю, что это звучит удручающе. Понимаю, что есть запрос на максимально патриотичный ответ", – отметил Ступак.

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Он напомнил, что россияне недавно разрабатывали сценарии, в том числе относительно возможности высадки украинцев на полуостров.

"У них была какая-то штабная игра о возможной высадке украинцев. И они показали: "Д + 30". То есть "Д" – это день высадки, а "плюс 30 дней" – когда украинцы прижимают их передовое группирование к побережью, и они едва не тонут в море. А для украинцев это выглядело так: о, круто, класс, мы им сейчас покажем", – отметил Ступак.

Какой будет ситуация для Украины в Крыму в случае выхода россиян с полуострова

В то же время, по его мнению, если представить такой сценарий, то украинские силы в Крыму станут такой же мишенью для россиян, какой те сейчас являются для ВСУ.

"Но посмотрите, давайте пофантазируем: россияне уходят из Крыма, а мы входим. И что тогда? Тогда мы становимся такими же уязвимыми, как и они сейчас для нас. Мы же исходим из того, что они по нам бить не будут, но они будут. Топлива нет, воды нет, продовольствия нет. Как обеспечивать людей и военных? Плотами, танкерами. Они будут топить их своими управляемыми бомбами, "Искандерами". То есть мы наступаем на те же грабли, что и они сейчас", – подчеркнул Ступак.

Таким образом, он считает, что на данный момент сценарий входа ВСУ в Крым "выглядит максимально нереалистично и как огромная засада", потому что россияне "будут делать против нас то же самое, что мы против них".

Почему Украина не уничтожает Крымский мост

Также эксперт объяснил логику командующего Силами беспилотных систем Украины Роберта "Мадяра" Бровди, который утверждает, что Украина сознательно не наносит удары по Крымскому мосту, а уничтожает логистику, чтобы изолировать полуостров без наземной операции. В частности, почему изоляция эффективнее условного штурма или десанта.

"Почему именно так? Потому что у нас возможности ограничены", – убежден Ступак.

Он отметил, что сколько бы Силы обороны ни наносили ранее ударов по Крымскому мосту, он продолжает функционировать. В частности, украинские спецслужбы в октябре 2022 года использовали 21 тонну гексогена для подрыва моста. "Да, он немного взлетел, но продолжил функционировать", – отметил эксперт.

Под опору моста закладывали тонну взрывчатки, но сооружение все равно продолжает работать.

"Я понимаю, что здесь нужно приложить столько усилий, чтобы попытаться его повредить. Возможно, было принято решение, что сейчас не время. Возможно, это сделают позже, а сейчас попытаются таким постепенным давлением со всех сторон остановить там логистику. По моим приблизительным оценкам, к концу августа мы сможем на 70–80% сократить возможности Российской Федерации по перемещению грузов туда и обратно", – добавил Ступак.

Приблизит ли возможный уход России из Крыма завершение войны

В то же время эксперт ответил на вопрос, приведет ли уход России из Крыма автоматически к окончанию войны, поскольку Крым называют "золотым ключом" к имперским амбициям России.

"Они из Крыма не уйдут. А почему? Просто здесь допущена огромная ошибка. Вот, россияне уйдут из Крыма. А зачем им оттуда уходить? Они в соответствии со всеми своими внутренними нормами вписали его в свою "грязную бумажку", которая называется конституцией. Они разместили там свои органы, туда приехали их граждане. То есть они уходить оттуда не планируют. Ошибочно считать, что они уйдут. Почему они должны уходить? Они же не уходят даже из разрушенных украинских городов. А Крым они не покинут, понимаете? Будут держаться", – убежден Ступак.

В то же время он прокомментировал предположение, что Крымский мост не разрушают, чтобы оставить россиянам последний коридор для выхода. Ступак не согласен с такой логикой.

"Это опять ошибка. Почему они должны уходить? Часть людей уедет, чтобы работать на материке. Я вообще не исключаю, что центральный офис может находиться на материке: условно, Севастопольская городская администрация или губернатор могут туда уехать. Вот так, это действительно возможно. Региональное управление ФСБ также может переехать на материк. Да, стопроцентно переедет. Но они будут приезжать в Крым на вахту на два-три дня: поработали и вернулись обратно. То есть работа будет продолжаться в таком формате", – подчеркнул Ступак.

Каковы расчеты у россиян на ближайшее будущее

Эксперт считает, что у россиян есть свои расчеты на зиму.

"Знаете, на что они рассчитывают? На то, что зимой своими ударами нанесут нам такой ущерб, что у нас не будет возможности отбиться, что они уничтожат наше производство дронов и ракет, а потом мы сами просто перестанем "терроризировать" Крым. Вот такой у них расчет", – считает Ступак.

Чего ожидать в ближайшие полгода или год

Ступак отметил, что в настоящее время Силы обороны Украины уничтожают всё, что движется в Крым и из Крыма в направлении фронта.

В то же время он обратил внимание на сообщения о том, что украинские военные на юге пока не видят связи между ударами по Крыму и тем, что происходит на фронте.

"Возможно, нужен эффект накопления. Нужно, чтобы прошло определенное время. Поэтому удары будут продолжаться. Будем пытаться наращивать их, если будет возможность", – сказал Ступак.

В то же время он добавил, что Украина вступает в очень сложный зимний период, поскольку российские захватчики будут пытаться воспользоваться нехваткой в Украине ракет-перехватчиков для комплексов Patriot, чтобы наносить удары по всем украинским производственным мощностям и инфраструктуре.

"И чтобы заставить нас капитулировать уже где-то в марте-апреле 2027 года. Чтобы мы капитулировали и признали, что ничего с ними поделать не можем", – отметил Ступак.

При этом он подчеркнул, что такой расчет россиян ошибочен и никакой капитуляции не будет. Но нужно понимать, что зима будет тяжелой.

"Понятно, что у нас начнутся отключения электроэнергии уже в октябре 2026 года. Если ещё и, не дай Бог, погода будет плохой, будет тяжело. Но сказать, что Украина капитулирует, – точно нет. Действительно, в нашу пользу может сыграть теплая зима. Если она будет теплой, это будет идеально: мы сохраним инфраструктуру и людей. Но главное – чтобы были ракеты-перехватчики", – отметил Ступак.

По его мнению, пока у Украины нет ракет-перехватчиков для отражения баллистических атак, россияне будут уничтожать всё, что есть у Украины.

Что этому предшествовало

По мнению издания Politico, оккупированный Крым должен был стать главным достижением президента России Владимира Путина – оплотом в войне против Украины и внутренним символом его имперских амбиций. Однако теперь полуостров из стратегического актива превращается в критическую уязвимость – как в военном плане, так и для самого Путина.

Командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадьяр) Бровди отмечает, что Украина намеренно не наносит удары по Крымскому мосту, поскольку Силы обороны выбрали тактику разрушения логистики российских войск, чтобы постепенно изолировать временно оккупированный Крым.

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