Матери погибших бойцов из Черниговской области отправились в зону АТО (фото)

Матери погибших бойцов из Черниговской области вчера отправились в зону проведения антитеррористической операции.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Черниговской облгосадминистрации.

«В Станицу Луганскую микроавтобусом отправились матери погибших воинов Черниговщины, чтобы побывать там, где оборвалась жизнь их сыновей. Вместе с ними поехали волонтеры и бойцы 13-го батальона и батальона «Чернигов» - непосредственные участники боевых действий», - говорится в сообщении.

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Сопровождает путешествующих настоятель Екатерининской церкви в Чернигове отец Роман (Киник). Перед началом поездки состоялся совместный молебен в Екатерининской церкви. Священник благословил участников поездки, с инициативой которой выступили представители общественной организации «Единая семья Черниговщины».

Женщины подготовили украинским бойцам теплые вещи, продукты питания, а также передадут рисунки детей с пожеланиями окончания войны и возвращения мира в Украину.

По официальным данным, за время проведения АТО с Черниговщины в зоне боевых действий погибли более 180 воинов.