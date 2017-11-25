Ожесточенный бой на Луганщине: считавшиеся погибшими двое украинских военных вышли из-под обстрелов

В пресс-центре штаба АТО сообщили о военных, которые вчера считались погибшими во время боя вблизи Крымского Луганской области.

"Двое военнослужащих Вооруженных Сил Украины, которые вчера считались погибшими во время боевого столкновения с врагом возле Крымского, благодаря собственному боевому опыту и обученности вышли из-под обстрелов и вернулись в свои подразделения", - говорится в сообщении штаба.

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Как сообщал штаб АТО, в течение 23-24 ноября на Луганском направлении горячее всего было на подступах к Крымскому. Там произошло боевое столкновение, которое длилось около восьми часов.

"Украинские бойцы уничтожили четырех оккупантов, еще пятеро – ранены. К сожалению, погибли и чеверо наших героев, еще двое были ранены", - рассказали в штабе.

24 ноября в Минобороны сообщили, что за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции, по предварительной информации, погибли пятеро украинских военнослужащих, четверо ранены, однако еще будут обнародованы уточненные данные.