За два года АТО погибли 67 украинских пограничников

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Государственной пограничной службы. «Во время боевых столкновений и обстрелов 67 пограничников погибли. Еще 407 военнослужащих получили ранения, а 5 считаются пропавшими без вести», - говорится в сообщении.

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Также в ГПСУ отметили, что при активном участии ведомственной внутренней безопасности и помощи волонтеров удалось найти на территории, подконтрольной боевикам, тела 5 пограничников, вывезти их и передать родственникам для захоронения. На данный момент в плену нет ни одного военнослужащего ведомства, подчеркивается в сообщении.

Кроме того, в пограничной службе информируют, что с начала антитеррористической операции на востоке страны статус участника боевых действий уже получили почти 15 тыс. пограничников.

В течение 2014-2016 годов за мужество и героизм при исполнении обязанностей в зоне АТО государственными наградами были отмечены более 680 пограничников, из которых 66 посмертно. Орденами «За мужество» были награждены 159 пограничников, 30 военнослужащих награждены орденом «Богдана Хмельницкого» и 9 – орденом «Данилы Галицкого». Кроме того, медалями «За воинскую службу», «Защитнику Отечества», «За безупречную службу» награждены 476 пограничников. Еще более 3 тысяч пограничников получили ведомственные награды.