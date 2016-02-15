Зарплаты пограничников в зоне АТО с февраля поднимут до уровня других военных

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.

Что касается военнослужащих-пограничников на других участках, то уровень их денежного обеспечения в настоящее время приравнен к тому, который был в ВСУ на Национальной гвардии до 1 января 2016 года, говорится в сообщении.

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В пресс-службе также напомнили, что Верховная Рада Украины 17 февраля планирует рассмотреть законопроект Народного депутата Украины Ирины Фриз №3782, который должен устранить диспропорцию в денежном обеспечении пограничников и военнослужащих ВС Украины и Национальной гвардии.