Зарплаты пограничников в зоне АТО с февраля поднимут до уровня других военных
13:46, 15 февраля 2016Война
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В этом месяце все категории пограничников, защищающих сейчас страну на востоке, получат прибавку, которая поднимет уровень их денежного довольствия до уровня Вооруженных Сил и Национальной гвардии.
Пограничникам повышают зарплату / УНИАН
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Государственной пограничной службы.
Что касается военнослужащих-пограничников на других участках, то уровень их денежного обеспечения в настоящее время приравнен к тому, который был в ВСУ на Национальной гвардии до 1 января 2016 года, говорится в сообщении.
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В пресс-службе также напомнили, что Верховная Рада Украины 17 февраля планирует рассмотреть законопроект Народного депутата Украины Ирины Фриз №3782, который должен устранить диспропорцию в денежном обеспечении пограничников и военнослужащих ВС Украины и Национальной гвардии.
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