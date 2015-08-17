Боевики из "Градов" обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Наиболее горячо было вблизи Донецка. С 18 часов, незаконные вооруженные формирования из 120-миллиметровых минометов обстреляли наши позиции в Красногоровке, Песках, Марьинке, Первомайском", - отмечается в сообщении.

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Также в пресс-центре подчеркнули, что с 19.50 и в течение часа, по опорному пункту сил АТО в поселке Троицкое, боевики вели огонь из "Градов", минометов, гранатометов и стрелкового оружия.

"С 21.25 и до полуночи наемники 5 раз из "Градов" били по Опытному. Около 22 часов, по украинским позициям в Авдеевке, била 152-миллиметровая артиллерия и минометы. Кроме того, на протяжении вечера, этот населенный пункт, еще дважды обстреливали из "Градов". Также, почти с 10 вечера и до полуночи "Градами" накрывали опорные пункты сил АТО в Песках, Красногоровке, Березовом и Верхнеторецком", - сообщил пресс-центр.

В районе Мариуполя, в 21.40, боевики вели огонь из 122-миллиметровой артиллерии и минометов по Новогригоровке. А около 10 вечера применяли артиллерию калибра 152 миллиметра по нашим позициям в Гранитном и Сартане.

В общем, 16 августа боевики 148 раз нарушили режим прекращения огня. 17 раз противник применял артиллерию, 59 – минометы, 13 – реактивные системы залпового огня, 70 – стрелковое оружие и гранатометы.

"17 августа, после полуночи и до 6 утра огневая активность боевиков несколько снизилась", - подытожили в пресс-центре.