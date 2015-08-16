Российско-террористические войска четыре раза обстреляли блокпост "Марьинка"

Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы, огонь велся из населенного пункта Александровка.

По данным Госпогранслужбы, боевики более часа из минометов обстреливали контрольный пункт въезда-выезда «Георгиевка». Пострадавших среди украинских военнослужащих нет.

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В целом в пределах Донецкой и Луганской областей пограничные наряды и подразделения ВСУ зафиксировали 4 беспилотника. Еще 4 беспилотника, которые боевики использовали для осуществления воздушной разведки мест дислокации украинских военных, обнаружили пограничники Бердянского отряда на админгранице с временно оккупированной АР Крым.