Боевики провоцируют силы АТО вдоль всей линии разграничения - штаб

С полуночи и до 18 часов, незаконные вооруженные формирования пытаясь втянуть в боевые действия наших военных, в основном, применяли стрелковое оружие. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщает пресс-центр АТО.

Как отмечается в сообщении, однако, в течение дня, были и случаи использования врагом артиллерии запрещенного калибра.

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«Так, недалеко от Донецка, около часа ночи, боевики из артиллерии калибра 122 и 152 миллиметра били по нашим позициям в Авдеевке. Также, ночью, под артогнем оказались поселки Тарамчук и Керамик. А в 9:00 из вооружения БМП и крупнокалиберных пулеметов оккупанты вели огонь по опорному пункту сил АТО в Опытном. В течение дня 120-миллиметровые минометы преступники применяли по Песках, Красногоровке, Верхнеторецком. А в 2.30 - противник со 122-миллиметровой артиллерии обстрелял гражданские дома в поселке Новокалиново», - сообщает пресс-центр АТО.

На Луганщине, боевики сконцентрировали огневую активность в районе Станицы Луганской. Здесь, позиции наших войск 5 раз обстреливали из гранатометов и один раз с 120-миллиметровых минометов.

На Артемовском направлении, около 6 утра, боевики дважды били из 122-миллиметровой артиллерии по поселку Зайцево.

А вблизи Мариуполя огнем из минометов 120 калибра противник накрывал украинские позиции в Богдановке и Старогнатовке.

Демонстрируя выдержку, и строго соблюдая Минские договоренности, силы АТО огонь открывали только в ответ, из вооружение, калибр которого не превышает 100 миллиметров, подчеркивается в сообщении.