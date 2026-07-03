Машина времени в Альпах: исторический маршрут в Европе переживает бум

Перевал Фурка входит в число самых высоких альпийских перевалов Швейцарии.

В эти выходные в Швейцарии отмечают 100-летие одной из самых известных горных железных дорог страны. Как пишет AP, в честь юбилея исторические паровозы вновь перевозят туристов по живописным маршрутам через Альпы, открывая захватывающие виды на горные луга, реки и заснеженные вершины.

Перевал Фурка, расположенный на высоте 2431 метр над уровнем моря, входит в число самых высоких альпийских перевалов Швейцарии. Он известен своими многочисленными серпантинами, которые послужили декорациями для знаменитой сцены автомобильной погони в фильме 1964 года о Джеймсе Бонде "Голдфингер". Впрочем, ещё задолго до того, как здесь снимался Шон Коннери, именно по этой дороге 3 июля 1926 года впервые прошел паровоз. С тех пор железная дорога на протяжении десятилетий оставалась важным транспортным сообщением между швейцарскими кантонами Ури и Вале.

Волонтеры вернули железную дорогу к жизни

В начале 1980-х годов после открытия нового туннеля у подножия Альп всё железнодорожное движение перенесли на современный маршрут, а историческую высокогорную линию закрыли.

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Однако вскоре энтузиасты решили спасти её. Сотни волонтеров, которых сейчас называют "пионерами железной дороги", годами восстанавливали пути, ремонтировали локомотивы и поддерживали исторический маршрут в рабочем состоянии.

Первый участок туристической железной дороги открыли в 1992 году, а полностью 18-километровый маршрут восстановили в 2010-м.

Сегодня паровые поезда курсируют только летом между станциями Реальп и Обервальд, предлагая туристам путешествие в ретро-вагонах по одним из самых красивых уголков Швейцарских Альп.

Во время поездки пассажиры могут любоваться горными реками, альпийскими лугами, зелеными пастбищами и снегом, который даже летом сохраняется на отдельных склонах.

Турист Штефан Вилларет назвал свое путешествие "великолепным", а бывший сотрудник Швейцарских федеральных железных дорог Курт Гульдеманн отметил, что эти локомотивы являются настоящей частью истории.

Один из волонтеров и машинистов Бернхард Ланг рассказывает, что научиться управлять паровозом совсем непросто.

"Это словно живая машина. Нужно научиться её чувствовать – как она ведёт себя, как движется, какие звуки издаёт и даже как пахнет", – объясняет он.

21-летний студент транспортной инженерии из Германии Якоб Каллерт, который является самым молодым начальником поезда на этом маршруте, также считает, что главное – внимательно прислушиваться к локомотиву.

"Ты слышишь каждый звук и сразу понимаешь, всё ли работает правильно. Это помогает буквально почувствовать, какими были такие путешествия сто лет назад", – говорит он.

"Вирус Фурки" заставляет людей возвращаться снова и снова

Волонтер Серджио Ровелли шутит, что все, кто хотя бы раз присоединился к работе на исторической железной дороге, заражаются так называемым "вирусом Фурки".

"У нас даже есть такая шутка на немецком: каждый, кто работает здесь, страдает от "болезни Фурки". Стоит только один раз сюда приехать – и уже не хочется уезжать", – говорит он.

Стоимость билета в одну сторону начинается от 46 швейцарских франков (около 57 долларов США), а само путешествие длится чуть меньше двух с половиной часов.

Празднование 100-летнего юбилея началось 3 июля и продлится все выходные.

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