Эммануэль Макрон отметил, что страны, которые граничат с не членами Евросоюза, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex.

Франция, которая в 2022 году будет председательствовать в Совете ЕС, хочет инициировать реформу Шенгенской зоны.

Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон, передает НВ.

Он отметил, что реформа, которую предлагает Париж, будет состоять из двух приоритетов.

Читайте такжеГраницу Польшу обстреляли из пневматического оружия с белорусской стороны (фото)

"Во-первых, это политическое управление Шенгенской зоной, для которого, как в случае с зоной евро, будет создана специальная организация, в рамках которой будут регулярно проходить встречи профильных министров. Во-вторых, это создание механизма срочной поддержки в случае кризиса на границе", - сказал Макрон.

Глава Франции отметил, что страны, которые граничат с не членами Евросоюза, должны рассчитывать на полную поддержку пограничного агентства Frontex, а также на помощь силовиков из других стран ЕС.

"Общественное мнение и государства, которые противостоят террористической угрозе, не смогут долго соглашаться с тем, чтобы наши границы оставались открытыми, если не произойдет основательной реформы Шенгенской зоны. Мы видели это весной в контексте пандемии, и сейчас видим в контексте террористической угрозы", - заявил Макрон.

Шенгенская зона: что известно

В Шенгенскую зону входит 26 европейских государств. Пограничный контроль в странах Шенгенской зоны осуществляется при въезде и выезде из зоны, а на внутренних границах контроль не осуществляется.

В Шенгенскую зону официально входят также четыре страны, которые не являются членами Евросоюза: Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейн. Также неофициально в Шенген входят три европейских микрогосударства, которые также не являются членами ЕС: Монако, Сан-Марино и Ватикан. Кроме того, со стороны еще одной страны Андорры отсутствует внутренний пограничный контроль на границах со странами Шенгенской зоны.

Как сообщал УНИАН, Евросоюз планирует реформировать миграционную политику в Шенгенской зоне для борьбы с наплывом мигрантов, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен. Она убеждена, что Минск "буквально толкнул людей к европейским границам".

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Александр Топчий